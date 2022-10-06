Данілов: Матвієнко варто думати про покаяння перед Україною, а не про переговори

Секретар РНБО України Олексій Данілов порадив спікеру Ради Федерації РФ Валентині Матвієнко думати не про мирні переговори, а про покаяння перед Україною та лінію захисту в Гаазі.

«Порада матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі. Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються. Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко…», написав він у своєму фейсбуці.



Раніше російська політикиня Валентина Матвієнко, яка народилася в Україні, заявила, що Росія готова зупинити подальші військові дії на своїх умовах. За її словами, українські території, які Кремль намагається анексувати, не можуть бути предметом переговорів.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

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30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.