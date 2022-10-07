Росія привласнює окуповану ЗАЕС. Що врятує українську станцію?

Хто зараз отримує електроенергію з Запорізької атомної електростанції? Що зміниться на ЗАЕС після указу російського президента Володимира Путіна про привласнення цього об’єкта? Як російські окупанти поводяться з персоналом станції? Що може вплинути на дії Росії стосовно Запорізької АЕС, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Володимир Путін доручив російському уряду «прийняти у федеральну власність об’єкти Запорізької АЕС», яка розташована на окупованій російськими військами території України – в Енергодарі. Відповідний указ 5 жовтня був опублікований на сайті Кремля. Згідно з документом, Путін також доручив створити під російською юрисдикцією підприємство «Запорізька АЕС» з метою «забезпечення безпеки об’єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС».

доручив російському уряду «прийняти у федеральну власність об’єкти Запорізької АЕС», яка розташована на окупованій російськими військами території України – в Енергодарі. Відповідний указ 5 жовтня був опублікований на сайті Кремля. Згідно з документом, Путін також доручив створити під російською юрисдикцією підприємство «Запорізька АЕС» з метою «забезпечення безпеки об’єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС». В указі також сказано, що «експлуатаційна організація Запорізької АЕС здійснюватиме власними силами або із залученням інших організацій діяльність з експлуатації та виведення з експлуатації об’єктів Запорізької АЕС».

Українська державна компанія «Енергоатом» назвала нікчемним указ президента РФ та інші російські документи щодо ЗАЕС. В «Енергоатомі» нагадали, що президент України Володимир Зеленський 4 жовтня підписав указ про юридичну нікчемність актів, ухвалених в Росії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. У заяві компанії також зазначили, що Запорізька АЕС продовжуватиме працювати в Україні, згідно з українським законодавством і в українській енергосистемі.

4 жовтня підписав указ про юридичну нікчемність актів, ухвалених в Росії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. У заяві компанії також зазначили, що Запорізька АЕС продовжуватиме працювати в Україні, згідно з українським законодавством і в українській енергосистемі. Міністерство закордонних справ України назвало спробу Росії привласнити Запорізьку АЕС черговим «злодіянням» і закликало Євросоюз, країни «Групи семи» та інших партнерів невідкладно розглянути запровадження санкцій проти «Росатому», афілійованих з нею інституцій, а також інших ключових підприємств атомної енергетики Росії.

«В стані холодної зупинки»

Виконувач обов’язків голови – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що на сьогодні роботу Запорізької атомної електростанції контролюють працівники українського «Енергоатому», хоча на станції присутні також і представники «Росатому».

Будь-які рішення Росії про референдум, про приєднання, про створення якоїсь іншої експлуатаційної організації – це фейк

«Вони (окупанти – ред.) контролюють доступ на атомну станцію, відповідно тиснуть на персонал, який експлуатує ЗАЕС. На сьогодні ЗАЕС контролює персонал українського оператора НАЕК «Енергоатом». Але наразі присутній на АЕС і персонал «Росатому». Будь-які рішення Росії про референдум, про приєднання, про створення якоїсь іншої експлуатаційної організації – це фейк. Наші міжнародні партнери та організації все це розуміють. Ми інформуємо персонал, що це фейки та жодних інших експлуатаційних організацій на ЗАЕС нема і не може бути», – повідомив експерт.

Коріков стверджує, що Запорізька АЕС зараз підключена до української енергосистеми.

Станція підключена до енергосистеми України. Будь-які спроби під’єднати її до енергосистеми іншої держави є протиправними

«На сьогодні ЗАЕС із виробника електроенергії перетворилася практично на споживача. Всі шість енергоблоків перебувають у стані холодної зупинки. ЗАЕС отримує електроенергію, щоб заживити відповідні системи, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку. Підключення зараз відбувається з енергосистеми України, вона (станція – ред.) підключена до енергосистеми України. Будь-які спроби під’єднати її до енергосистеми іншої держави є протиправними, незаконними, не мають нічого спільного з дотриманням ядерної та радіаційної безпеки», – зазначив він.

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков у коментарі «Новинам Приазов’я» сказав, що дії Росії зараз спрямовані на підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми.

Завезли близько 11 працівників «Росатому» з російських атомних станцій. Вони ведуть роботу організаційну для того, щоб вона перейшла в юрисдикцію Росії

«Після указу Путіна передбачається, що там створюється якесь акціонерне товариство та вони намагаються, щоб оперативний персонал написав заяву про перехід на роботу до цієї акціонерної компанії. Завезли близько 11 працівників «Росатому» з Росії, з російських атомних станцій. Тобто, вони ведуть роботу організаційну для того, щоб вона перейшла в юрисдикцію Росії. Потім підняти енергоблоки, потім перевести в енергосистему Росії, щоб вона працювала на Росію», – запевнив ексміністр.

Плачков також зазначив, що реалізувати задум росіянам буде досить важко.

«Це технічно дуже складно. Для того, щоб перевести Запорізьку атомну електростанцію, потрібно виконати дуже великий обсяг робіт з реконструкції, особливо лінії електропередач. Це не тиждень, не два. Я думаю, що це навіть і не один місяць», – пояснив експерт.

МАГАТЕ хоче переговорів з Москвою?

Видання Bloomberg із посиланням на заяву представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка на початку жовтня повідомляло, що російські окупанти змушують співробітників Запорізької атомної електростанції підписувати контракти з «Росатомом». Про це український дипломат заявив на засіданні МАГАТЕ 29 вересня. За його інформацією, «Росатом» вже на той час скерував більше своїх представників до Запорізької АЕС, щоб забезпечити «зміну власника» після спроби анексії території Росією.

на початку жовтня повідомляло, що російські окупанти змушують співробітників Запорізької атомної електростанції підписувати контракти з «Росатомом». Про це український дипломат заявив на засіданні МАГАТЕ 29 вересня. За його інформацією, «Росатом» вже на той час скерував більше своїх представників до Запорізької АЕС, щоб забезпечити «зміну власника» після спроби анексії території Росією. 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку, повідомив президент компанії «Енергоатом» Петро Котін . За кілька днів стало відомо, що ввечері 3 жовтня окупанти звільнили Мурашова, і він перебуває на підконтрольній владі України території. В «Енергоатомі» зазначили, що звільнення відбулося завдяки розголосу та «неабияким зусиллям» очільника МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі.

та вивезли його в невідомому напрямку, повідомив президент компанії «Енергоатом» . За кілька днів стало відомо, що ввечері 3 жовтня окупанти звільнили Мурашова, і він перебуває на підконтрольній владі України території. В «Енергоатомі» зазначили, що звільнення відбулося завдяки розголосу та «неабияким зусиллям» очільника МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі. Виконувачем обов’язків генерального директора Запорізької АЕС став Петро Котін.

5 жовтня Рафаель Ґроссі вирушив до Києва. Ґроссі зазначив, що «потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС зараз актуальна, як ніколи». У МАГАТЕ раніше повідомляли, що після Києва Ґроссі планує відвідати Москву.

Колишній міністр Плачков вважає, що очільник МАГАТЕ матиме «серйозні» переговори з російською владою.

«Я думаю, в Москву він їде для того, щоб довести якийсь дуже серйозний меседж до керівництва Росії. Я думаю, це меседж, перш за все, від керівництва Сполучених Штатів для того, щоб Росія зупинилась, бо аварія чи якісь непередбачувані ситуації на Запорізькій атомній станції – це загроза не тільки європейському континенту, це загроза усьому світу», – зауважив колишній посадовець.

Разом із цим він вважає, що тиск на працівників Запорізької атомної електростанції з боку російських окупаційних сил лише посилюватиметься.

Будуть виводити під дулом автоматів, і енергетики завжди відрізнялися дуже високою відповідальністю

«По-перше, вони (працівники – ред.) евакуюватися не можуть, там їх не відпустять. Те, що вони не будуть ходити на роботу, це теж неможливо. Їх будуть виводити під дулом автоматів, і енергетики, вони завжди відрізнялися дуже високою відповідальністю, організованістю, професіоналізмом, вони не можуть залишити 6 енергоблоків по 1000 мегаватів без експлуатації, без забезпечення, без безпечного режиму експлуатації. Тому вони будуть ходити на роботу, вони будуть виконувати все, що необхідно, для того, щоб забезпечити цю безпеку роботи ЗАЕС. Буде, звичайно, дуже великий тиск на них», – впевнений експерт.

Іван Плачков також додав, що запровадження санкцій проти «Росатому» дійсно могло б вплинути на дії Росії.

«Це друга по величині компанія в Росії після «Газпрому». На сьогодні санкцій по «Росатому» ще немає, а якщо будуть накладені санкції, це означає абсолютну зупинку всіх контрактів зовнішніх «Росатому», зокрема будівництво атомних станцій в Туреччині, Угорщині. Бо там дуже багато є зв’язків з іншими компаніями, міжнародними компаніями. І це призведе до того, що атомна енергетика Росії буде в стагнації та буде важко експлуатувати навіть свої атомні електростанції. Хоча на якийсь час вони будуть це робити. Але зі світової ядерної спільноти Росія буде виключена», – зауважив ексміністр.

Чому працівники ЗАЕС не тікають?

Колишній працівник Запорізької атомної електростанції Максим Щербина розповів «Новинам Приазовʼя», як російські військові поводилися з персоналом станції.

Вони вихоплюють людину із черги, крутять, гвинтять і забирають

«На самій ЗАЕС усі працівники мають пропуски й вся інформація у них забита на пропуску. Вони проходять прохідну, на ній стоїть Росгвардія, яка робить той пропускний режим. Якщо вони шукають якусь людину або якщо людина щось написала в чаті не те, що їм подобається, якщо вони її вирахували та шукають, то вони роблять це прямо на прохідній. Вони вихоплюють людину із черги, крутять, гвинтять і забирають», – розповів колишній працівник ЗАЕС.

За словами Щербини, російські окупаційні сили заважають працівникам ЗАЕС виїжджати з окупації.



«На блокпостах у Василівці, або знайомі виїжджали через Крим, Грузію пробували, то якщо вони (окупанти – ред.) дізнаються, що ти – працівник атомної станції, то тут вже виникають питання, навіщо ти виїжджаєш та куди ти їдеш? А раніше такого не було, раніше всі спокійно виїжджали. Коли відбувся масовий виїзд, коли вже це критично стало та вони зрозуміли, що зараз весь персонал виїде, не буде кому обслуговувати блоки (на ЗАЕС – ред.), тоді вони почали блокувати людей, максимально їм заважати виїжджати з міста», – повідомив чоловік.

Щербина запевнив, що персонал Запорізької атомної електростанції, який там залишився, усвідомлює свою відповідальність.

Люди, які розуміють відповідальність на своїй посаді, вони залишаються максимально довго на своєму робочому місці

«Люди не можуть просто не виходити на роботу, тому що є відповідальність, треба обслуговувати блок, якщо цього не робити, це може спровокувати аварію. Тому люди, які розуміють відповідальність на своїй посаді, вони залишаються максимально довго на своєму робочому місці, наскільки можливо, підтримують діяльність атомної станції. Особливо це стосується ведучих інженерів управління турбінами, реактором. Люди таких професій стали заручниками своєї професії», – каже колишній працівник ЗАЕС.

«Електрострумом катують всіх»

«Новини Приазовʼя» поспілкувалися з іще одним жителем Енергодару, якого російські військові свого часу затримали і він перебував у полоні разом з деякими працівниками Запорізької АЕС. Ось що цей чоловік розповів на умовах анонімності:

«Орки» (російські військові – ред.) отримали дозвіл до системи контролю доступу та заарештовували працівників ЗАЕС на прохідній. Вони блокують пропуски, й потім ці люди потрапляють до камер під різними приводами, більшість як «корегувальники вогню» або «агенти СБУ», або ще якісь вигадки. Вони не розуміють, що перепустку на режимний об’єкт можна отримати тільки через спілкування з СБУ, так у нас в місті завжди було. Там був особливий відділ СБУ, який спілкувався та займався професійним відбором», – зазначив визволений полонений.

За словами чоловіка, деякі працівники ЗАЕС перебувають у полоні вже понад 200 днів.

«Умови, щоб ви розуміли, камера 3 на 3 розрахована на двох, там перебуває до 20 осіб одночасно. Це не територія ЗАЕС, це міський відділ поліції, але ще є, наскільки я розумію, де утримують полонених, там теж влаштували військову прокуратуру. Є ще одне місце, яке нікому невідоме, бо туди доставляють тільки з зав’язаними очима. Полонені називають «яма», – повідомив житель Енергодару.

Чоловік також стверджує, що російські військові застосовують до полонених тортури.

Я сам отримав поранення, а у деяких хлопців в камері було і по 6 куль у кінцівках

«Шість людей б’ють одного – знаю це на власному прикладі. Таке може повторюватися, поки вони не дочекаються потрібної їм відповіді. Електрострумом катують всіх. Дуже багато є вогнепальних поранень, зараз почали стріляти менше. Бо я сам отримав поранення, а у деяких хлопців в камері було і по 6 куль у кінцівках – так працює «братська» Росія», – згадав житель Енергодару.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець раніше також повідомляв, що йому відомо про випадки, коли до затриманих співробітників Запорізької АЕС застосовувалися тортури. За словами Лубінця, з них «фізично вибивають» зізнання у співпраці з українською владою.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«У РФ немає персоналу для ЗАЕС»

Експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розповіла, що, за її інформацією, на Запорізькій атомній електростанції з 11 тисяч працівників залишилося менш ніж 4 тисячі.

«Переважно залишали Енергодар, коли починались обстріли. Центральний офіс виїзд цих людей скинув на генерального директора ЗАЕС, і люди виїжджали на підконтрольну Україні територію на 90 днів відпустки без отримання заробітної плати. Ті, хто залишивсь, вони теж в складній ситуації, бо їх дійсно змушують отримувати паспорти (російські – ред.)», – повідомила експертка.

Кошарна зазначила, що Україна модернізувала Запорізьку АЕС, і вона суттєво відрізняється від російських атомних електростанцій. Відповідно, кваліфікованого персоналу в необхідній кількості для забезпечення роботи ЗАЕС у Росії немає.

«У неї просто немає кваліфікованого персоналу на 6 енергоблоків ЗАЕС, особливо ті, які керують реакторами. 6 реакторів – це треба 150 людей на 3 зміни, щоб вони мали право безпечно керувати реакторами», – каже Кошарна.

Україна вклала гроші в модернізацію енергоблоків в тому числі ЗАЕС і по конфігурації, вони вже відрізняються від того проєкту, які є в Росії, дуже сильно

«Крім всього цього, важливим є те, що Україна вклала гроші в модернізацію енергоблоків в тому числі ЗАЕС і по конфігурації, вони вже відрізняються від того проєкту, які є в Росії, дуже сильно. Бо впровадили постфукусімські заходи, обладнання, щити управління у нас українських виробників, замінили повністю, там інші алгоритми, інша технічна документація, регламенти і поведінка, культура безпеки інша. Тобто, це небо і земля», – пояснила експертка.

Ольга Кошарна вважає, що МАГАТЕ навряд чи вдасться реалізувати ідею про запровадження демілітаризованої зони довкола ЗАЕС.

«На жаль, як показала Генеральна асамблея ООН в Нью-Йорку, хоча порушувалось питання про обмеження права вето для Росії і про її виключення, але нічого не відбулось. А тільки Рада безпеки ООН може дати мандат на проведення миротворчих дій, тому я скептично на все дивлюсь. Так, місія МАГАТЕ стабілізувала ситуацію, з самого початку я всім говорила, що Росія не зацікавлена, вона просто шантажує, бо вона хоче цілу станцію, і працівники «Росатому» на станції були коригувальниками вогню для своїх військових, щоб лякати, але не нашкодити серйозно», – стверджує експертка.

Вона також зауважила, що російські атомні електростанції експлуатує безпосередньо компанія «Росатом». А для експлуатації Запорізької АЕС в Росії створили окреме підприємство. Кошарна погоджується з тим, що санкції проти «Росатому» могли б вплинути на ситуацію з ЗАЕС. Втім, є країни, які можуть не підтримати такі заходи.

«Тільки санкції проти «Росатому» можуть зупинити цей шабаш. У нас там є Угорщина, яка заблокувала санкції у 8-му пакеті проти Росії, і про це публічно заявила на генеральній конференції 26 вересня, міністр закордонних справ Угорщини заявив, що вони будуть будувати атомну станцію за проєктом Росії, за гроші Росії. Тому вони будуть проти санкцій», – зазначила вона.

«Новини Приазов'я» зверталися до компанії «Енергоатом» із запитом прокоментувати ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції, але коментаря поки що ми не отримали.