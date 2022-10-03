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Російські війська «викинули» гендиректора ЗАЕС на вільну територію України – «Енергоатом»

Генерального директора Запорізької АЕС затримали російські військові, коли він прямував зі станції до Енергодару

Державна компанія «Енергоатом» підтвердила звільнення генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

«Генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов, якого російські військові 30 вересня 2022 року викрали дорогою зі станції до Енергодару, звільнений! Відомо, що окупанти викинули його на підконтрольну Україні територію ввечері 3 жовтня. Зараз Ігор Мурашов у безпеці та перебуває в Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у місті Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

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Регулятор зазначив, що звільнення відбулося завдяки розголосу та «неабияким зусиллям» очільника МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі.

Голова Міжнародного агентства з питань атомної енергії Ґроссі першим повідомив про звільнення Мурашова раніше 3 жовтня.

Державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

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