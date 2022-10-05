Путін доручив прийняти у власність РФ об’єкти окупованої Запорізької АЕС

Президент Росії Володимир Путін доручив російському уряду доручив прийняти у федеральну власність об'єкти Запорізької АЕС, яка розташована на окупованій російськими військами території України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Він також доручив створити підприємство «Запорізька АЕС» з метою «забезпечення безпеки об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС».



«Експлуатуюча організація Запорізької АЕС здійснюватиме власними силами або із залученням інших організацій діяльність з експлуатації та виведення з експлуатації об'єктів Запорізької АЕС», – йдеться в указі Путіна.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.

Українська державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. 3 жовтня, після втручання директора МАГАТЕ, його звільнили.

Після цього президент державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін 5 жовтня узяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької атомної електростанції.