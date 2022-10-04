Ґроссі відвідає Київ і Москву для «продовження консультацій» щодо безпеки ЗАЕС – МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі відвідає Україну, а потім Росію для переговорів щодо Запорізької атомної електростанції – про це МАГАТЕ повідомило 4 жовтня.

«Генеральний директор Ґроссі відправиться до Києва, а потім до Москви пізніше цього тижня, щоб продовжити свої консультації, спрямовані на якнайшвидше узгодження та впровадження ядерної безпеки та захисної зони навколо ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

МАГАТЕ також прокоментувало звільнення з російського полону генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. За даними агентства, відсутність Мурашова на посту через викрадення мала «негайні та серйозні наслідки» для ухвалення рішень щодо безпеки станції.

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«Як розуміє МАГАТЕ, пан Мурашов зараз перебуває зі своєю родиною на підконтрольній Україні території і не буде продовжувати виконувати свої обов’язки на ЗАЕС. Хто замінить його на цій посаді, поки невідомо», – констатують у організації.

Крім того, експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, повідомили, що ремонт ушкоджень в зоні 5-го і 6-го енергоблоків, завданих обстрілом 20 вересня, був завершений 4 жовтня. З 1 по 4 жовтня обстрілів у районі станції не фіксували.

Державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. 3 жовтня, після втручання директора МАГАТЕ, його звільнили.