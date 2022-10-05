Голова «Енергоатома» взяв на себе виконання обов’язків гендиректора ЗАЕС

Президент державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін узяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться в його відеозверненні до працівників ЗАЕС, поширеному в телеграм-каналі «Енергоатому».

«Відповідно до чинного законодавства, дозвільних і регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС. Адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення стосовно роботи станції ухвалюватимуть безпосередньо у центральному офісі НАЕК «Енергоатом», – заявив Котін.

Він також наголосив, що всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватися технічним персоналом АЕС за погодженням із центральним офісом компанії.

«Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє – з Україною, як і завжди. Будемо й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в «Енергоатомі». Не сумнівайтеся в цьому», – наголосив Котін.

Раніше в «Енергоатомі» повідомили, що російська державна корпорація «Росатом» створила товариство «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» для того, щоб керувати окупованою ЗАЕС. В «Енергоатомі» назвали це рішення нікчемним і таким, що свідчить про «агонію країни-агресора».

Державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. 3 жовтня, після втручання директора МАГАТЕ, його звільнили.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі планує відвідати Україну, а потім Росію для переговорів щодо Запорізької атомної електростанції, повідомили 4 жовтня в МАГАТЕ.

4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.

Читайте також: Російські війська «викинули» гендиректора ЗАЕС на вільну територію України – «Енергоатом»