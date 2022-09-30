Ядерні погрози Путіна Україні. Що може стати спусковим гачком Кремля?

Коли Росія може застосувати ядерну зброю проти України та чи змінить це хід війни? Якою буде реакція країн Заходу на такий крок Кремля? Як вижити у випадку ядерного удару, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій». При цьому «своїми» РФ також вважає окуповані території України. Путін у цьому зверненні звинуватив у так званому «ядерному шантажі» саме країни Заходу і зазначив, що Росія володіє «різними засобами ураження».

21 вересня заявив, що Росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій». При цьому «своїми» РФ також вважає окуповані території України. Путін у цьому зверненні звинуватив у так званому «ядерному шантажі» саме країни Заходу і зазначив, що Росія володіє «різними засобами ураження». Пізніше, 27 вересня, експрезидент та заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв написав у своєму телеграм-каналі, що Росія «має право застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно» – відповідно до основ державної політики в галузі ядерного стримування.

написав у своєму телеграм-каналі, що Росія «має право застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно» – відповідно до основ державної політики в галузі ядерного стримування. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своїй промові на засіданні Генасамблеї ООН 21 вересня звинуватив Путіна у «відкритих ядерних погрозах Європі».

у своїй промові на засіданні Генасамблеї ООН 21 вересня звинуватив Путіна у «відкритих ядерних погрозах Європі». 26 вересня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати нададуть рішучу відповідь на будь-яке застосування Росією ядерної зброї проти України і пояснили Москві «катастрофічні наслідки», з якими вона зіткнеться. Він не уточнив, якою саме буде відповідь, але наголосив, що Сполучені Штати приватно «докладно пояснили Москві, що саме це означатиме».

заявив, що Сполучені Штати нададуть рішучу відповідь на будь-яке застосування Росією ядерної зброї проти України і пояснили Москві «катастрофічні наслідки», з якими вона зіткнеться. Він не уточнив, якою саме буде відповідь, але наголосив, що Сполучені Штати приватно «докладно пояснили Москві, що саме це означатиме». 27 вересня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США не спостерігають готовності Росії до застосування ядерної зброї, але сприймають ці загрози дуже серйозно.

заявила, що США не спостерігають готовності Росії до застосування ядерної зброї, але сприймають ці загрози дуже серйозно. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький оцінив як «дуже високу» загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України. За його словами, ядерне озброєння приблизно в 100 разів потужніше, ніж ракети, які Росія досі використовувала проти України, заявив він виданню The Guardian.

оцінив як «дуже високу» загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України. За його словами, ядерне озброєння приблизно в 100 разів потужніше, ніж ракети, які Росія досі використовувала проти України, заявив він виданню The Guardian. Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Путін «блефує», коли натякає на застосування ядерної зброї. Про це глава української держави сказав в ефірі американського телеканалу CBS. Зеленський вважає, що «світ стримує цю загрозу». Також президент України відзначив важливість продовження тиску на Росію для недопущення застосування ядерної зброї.

не вважає, що Путін «блефує», коли натякає на застосування ядерної зброї. Про це глава української держави сказав в ефірі американського телеканалу CBS. Зеленський вважає, що «світ стримує цю загрозу». Також президент України відзначив важливість продовження тиску на Росію для недопущення застосування ядерної зброї. Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода 27 вересня заявив, що Україну в обороні її територій не зупинить можливе використання Росією ядерної зброї.

Стратегічна та тактична ядерна зброя – в чому різниця?

Ця зброя перебуває у стані високої готовності. Вона якраз і керується з тієї ядерної валізки, яку носять регулярно за Путіним

Головний редактор видання Defense Express, військовий експерт Олег Катков у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що варто розрізняти стратегічну ядерну зброю та тактичну. Наслідки їхнього застосування суттєво відрізняються.

«Коли ми говоримо про стратегічну, це якраз ті комплекси балістичних ракет на кшталт «Ярса», «Тополя», ракети для підводних ракетоносіїв. І ця зброя перебуває у стані високої готовності. Вона якраз і керується з тієї ядерної валізки, яку носять регулярно за Путіним. Насправді ця зброя загрожує світу, а не окремо Україні», – зазначив Катков.

Щодо тактичної ядерної зброї, то, як зазначив експерт, це спеціальні боєприпаси, які доставляються ракетами.

«Мають потужність приблизно від десяти до сотні кілотонн. І для доставлення яких використовуються наступні ракети: крилата ракета повітряного базування типу «Х-102», «Х-55», які базуються на літаках «Ту-160», «Ту-95». Далі – це крилаті ракети морського базування, зокрема ракети «Калібр» та «Онікс», якщо ми говоримо про наземний компонент, то це «Іскандер-М», «Іскандер-К», або з балістичною ракетою, або крилатою Р-500», – пояснив Катков.

Експерт зазначив, що стратегічна ядерна зброя підпадає під дію міжнародних договорів, тому її кількість підрахована та відома. Втім, достеменно невідомо, яку Росія має кількість ядерних боєприпасів тактичного призначення.

«Мова йде приблизно, за різними оцінками, від тисячі до двох тисяч боєприпасів. Для того, щоб оснастити ракету бойову ядерною частиною, ланцюжок ухвалення та реалізації цього рішення значно більший, ніж натиснути ту кнопочку на валізці. Там необхідно взяти цей боєприпас зі спеціального складу зберігання, доправити його до місця стикування з ракетою, а потім цю ракету чи боєприпас доставити до самої пускової», – зауважив Катков.

Він припускає, що країни Заходу почнуть рішуче реагувати на дії Кремля, коли стане зрозуміло, що Путін таки ухвалив рішення про використання ядерної зброї.

Весь цивілізований світ прийме відповідні превентивні кроки, щоб не допустити використання тактичної ядерної зброї, бо тут питання вже дійсно у виживанні людства

«Стратегічна вже знаходиться у шахтах, вона заряджена у підводні човни, а спеціальні тактичні боєприпаси – на базах зберігання. Це окремі спеціальні склади з посиленою охороною, за якими, швидше за все, ведеться постійний розвідувальний нагляд», – стверджує експерт.

«І як тільки там буде помічена активність, і активність у місцях, де базуються можливі носії цієї зброї, то це буде тригером того, що скоріше рішення щодо використання тактичної ядерної зброї ухвалене. І, сподіваюсь, США, взагалі весь цивілізований світ зробить відповідні превентивні кроки, щоб не допустити використання тактичної ядерної зброї, бо тут питання вже дійсно у виживанні людства», – зазначив Катков.

Про наслідки

На думку Каткова, у випадку застосування Росією ядерної зброї може бути зруйнований світовий правопорядок.

Це просто відкриє «скриньку Пандори», і будь-яка країна, яка вже має ядерну зброю, може почати диктувати свої умови, шантажувати та використовувати

«Для РФ у випадку використання нею ядерної зброї в принципі не настануть катастрофічні наслідки, це просто відкриє «скриньку Пандори», і будь-яка країна, яка вже має ядерну зброю, може почати диктувати свої умови, шантажувати та використовувати. Це одночасно підштовхне інші країни, які мають всі можливості для створення власної ядерної зброї», – зазначив він.

Тактичний ядерний удар по одному з українських міст може призвести до катастрофічних наслідків для всього людства, додав головний редактор видання Defense Express і пояснив, чому.

«Наприклад, умовно, завдається тактичний ядерний удар по одному з українських міст. Міста вже немає, там жити буде неможливо сотні років. Це буде настання катастрофічних наслідків для РФ. Це її повна денуклеаризація, яка, швидше за все, буде означати початок війни НАТО та РФ в принципі, а це вже Третя світова війна, а Третя світова війна – це кінець людства», – наголосив Катков.

Російський військово-політичний оглядач з Праги Юрій Федоров розповів, за яких умов, на його думку, Путін може ухвалити рішення про застосування ядерної зброї.

«Якщо російська армія, яка діє в Україні, попри мобілізацію, попри відправлення туди великої кількості непідготовлених солдатів і офіцерів, зазнає поразки та може бути вигнана за межі цієї країни, тоді ці обставини будуть спонукати Путіна до застосування ядерної зброї. Другий фактор – це вірогідна реакція західних країн, передусім США, на застосування ядерної зброї проти України. Якщо Кремль повірить, що відповідь буде жахливою, тоді це утримає його від застосування зброї», – вважає оглядач.

Він упевнений, що Захід відповість Росії у випадку, якщо вона застосує ядерну зброю проти України.

Одні кажуть, що вона буде поганою, інші кажуть, що вона буде дуже поганою, треті кажуть, що цивілізація на землі перестане існувати

«Якщо Росія застосує ядерну зброю і Захід відреагує на це, тоді ми потрапляємо в нову епоху. Якою вона буде? Одні кажуть, що вона буде поганою, інші кажуть, що вона буде дуже поганою, треті кажуть, що цивілізація на землі перестане існувати», – зазначив Федоров.

Він також розповів, якими можуть бути наслідки ураження ядерною зброєю.

«Якщо використовується ядерна зброя з потужністю 10 тисяч тонн у тротиловому еквіваленті, – це трохи менше, ніж та зброя, яка використовувалася проти Хіросіми та Нагасакі, там було трохи більше. Скажімо так, радіус поразки, якщо говорити про велике місто з відповідною забудовою, приблизно 1 км. 3 км – це межовий радіус наслідків ударної хвилі і світлового випромінювання», – пояснив експерт.

«Бояться у самій Росії»

На думку політолога Володимира Фесенка, якщо мобілізація у Росії не дасть результату та в Кремлі відчуватимуть поразку, тоді останнім аргументом Путіна може стати ядерна зброя.

Для нас це війна за наше існування взагалі і як держави, і як суспільства, як соціуму. А от Захід Путін намагається налякати

«На сьогодні це більше виглядає як шантаж ядерний. Лякають Захід. Українців вже, знаєте, лякати важко після 24 лютого. Так, ступені проблем можуть зростати. Масштаби руйнувань і проблем, жертв, але у нас немає іншого виходу. Для нас це війна за наше існування взагалі і як держави, і як суспільства, як соціуму. А от Захід Путін намагається налякати, щоб захід примусив Київ, українське керівництво до переговорів на російських умовах. Поки ця стратегія не спрацьовує», – зауважив політолог.

За словами експерта, використання стратегічної ядерної зброї може стати початком всесвітньої ядерної війни.

«Це ядерний апокаліпсис, зокрема, і для Росії. Я думаю, що цього дуже бояться і в самій Росії. Поки що я розглядаю такий варіант як найменш вірогідний», – зазначив політолог.

Втім, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, це не означає, що західні країни відразу завдадуть такого ж удару у відповідь, вважає Фесенко.

Захід вдасться до дуже жорсткої реакції, але це не означає, що вони будуть починати ядерну війну проти Росії

«Можна вдарити по центру, буде знищений центр Києва. Але загинуть тоді й іноземці, дипломати, зокрема. От тоді точно ізоляція Росії з часткової перейде на повну. І Захід, я думаю, вдасться до дуже жорсткої реакції, але це не означає, що вони будуть починати ядерну війну проти Росії. Але нам можуть надати необхідну зброю, зокрема, наступальну для атак на Росію. Можуть вдарити, наприклад, по об’єктах в Західній Україні. Щоб ближче до кордону, щоб налякати європейців. Наприклад, Яворівський полігон», – припустив експерт.

Фесенко зазначив, що рішення російської влади про використання ядерної зброї може вплинути і на ситуацію в самій Росії.

«Путін лякає самих росіян і вже налякав. Ми не знаємо, в якому стані Путін, от дійсно, чи готовий він на це самогубство, чи ні? Але російським елітам є що втрачати. Я думаю, що мінімум найближчі пів року ні про яке практичне використання ядерної зброї мова іти не буде. Але якщо там розпочнеться це обговорення або практична підготовка, тоді це сигнал для еліти: або виживати, або гинути разом з Путіним», – зауважив політолог.

«Реакція світу – вирішальна»

На думку Фесенка, до тиску на Росію в питанні використання ядерної зброї, крім країн Європейського союзу, потрібно долучати також Китай та Індію.

«Якщо станеться, не дай Боже, використання ядерної зброї, все руйнується, зокрема, система міжнародної торгівлі. І це для Китаю буде катастрофа. Пекін, який може впливати на Росію, – я думаю, він теж має чітко сформулювати: є червона лінія, за яку заступати не можна. Позиція Пекіну може бути достатньо вагомою», – запевнив Фесенко.

Експерт вважає, що Захід вже зараз має надати Україні зброю, яка може бути застосована у випадку здійснення Росією ядерного удару.

НАТО зможе ударити по Чорноморському флоту Росії. Я скептично ставлюся до такого сценарію, скажу відверто. Тому що це буде початок прямої війни, на Заході цього не хочуть

«Є сценарії, що американці, НАТО зможе ударити по Чорноморському флоту Росії. Я скептично ставлюся до такого сценарію, скажу відверто. Тому що це буде початок прямої війни, на Заході цього не хочуть. А от надати нам зброю для ефективної, потужної відповіді по Росії – це можливо. Я думаю, що це треба зробити, і це буде найбільш вагомим попередженням для Кремля», – наголосив Фесенко.



Литовський політолог, ексголова комітету закордонних справ парламенту Литви Альвідас Медалінскас зазначив, що Путін вже задіяв щодо України повномасштабне вторгнення та проведення так званих референдумів на нових окупованих територіях. Втім, президент Росії може розуміти, що програє.

Такі референдуми – це просто фейк. Цілком можливо, що саме тому Путін загрожує, що використає ядерну зброю, він бачить, що все більше і більше програє у війні проти України

«Цілком можливо, що всі загрози Путіна – просто десперація (відчай, розпач – ред.). Він зараз бачить, що Лиман (на Донбасі – ред.) може втратити, не лише Харків, українська армія може вийти на межі Луганської області. Він чудово розуміє, що те, що він придумав із цими фейковими референдумами, це більше нагадує аншлюс. Зрозуміло, такі референдуми – це просто фейк. Цілком можливо, що саме тому Путін загрожує, що використає ядерну зброю, він бачить, що все більше і більше програє у війні проти України», – пояснив литовський політолог.

На його думку, країни Заходу ставляться серйозно до погроз російської влади застосувати ядерну зброю.

«Світ дуже серйозно розглядає ці заяви. Зрозуміло, Путін зараз у такій ситуації, що його рішення непередбачувані й справді країни Заходу кажуть, що це треба чути. Якраз у ці дні пролунала інформація і про те, що американці десь навіть 18 «Хаймарсів» дадуть, звичайно, не одразу, як кажуть, у проміжку часу. Навіть німецький уряд оголосив, що дадуть замість двох ці чотири «Айріс Ті» та системи протиракетної оборони. Держави Заходу не зменшують підтримку України через ці погрози», – розповів Медалінскас.

«Виживе той, хто ховається»

Кандидат хімічних наук, блогер Гліб Репіч закликає українців завчасно подбати про пошук укриття на випадок ядерного удару з боку Росії.

Треба знайти не йод в аптеках, а укриття, куди ви підете

«В першу чергу, треба знайти не йод в аптеках, а укриття, куди ви підете. Тому що хто сховається – той виживе, хто не сховається – того підсмажить. Буде класно, якщо у вас поруч є або бомбосховище, або метрополітен, і ви туди встигаєте дійти під час повітряної тривоги, наприклад. Але навіть якщо це підвал, погріб якийсь – це теж добре. Те, що під землею – добре, чим вище від землі, тим гірше», – наголосив науковець.

Науковець закликав не нехтувати повітряною тривогою, адже ядерна зброя доставляється ракетами або авіацією. Разом з тим він розповів, що може відбутися у перші дні після ядерного вибуху.

Через добу вже можна виходити, але краще ще трошки посидіти, дві-три доби буде ідеально

«Це страшна ударна хвиля, здригнеться земля. Ви зразу, як стихне, не виходьте з укриття, тому що є ризик випадання радіоактивних опадів. Тому що коли відбувається вибух, він все там випаровує в центрі та піднімає у вигляді гриба, а потім через 10-15 хвилин починається випадання радіоактивних опадів. І рівні радіації можуть бути досить високими. Тому треба перечекати цей період в укритті. Рівні радіації будуть дуже швидко спадати. За першу добу – мінус 80%, за другу добу – ще мінус 80 і так далі. Тобто, через добу вже можна виходити, але краще ще трошки посидіти, дві-три доби буде ідеально», – зазначив хімік.

Також Репіч попередив, що після ядерного вибуху може не працювати ні мобільний зв’язок, ні інтернет.

Мобільний зв’язок, інтернет точно працювати не будуть, тому що ядерний вибух просто знесе вежі

«Коли ви виходите (з укриття – ред.), то треба бути на зв’язку, слухати розпорядження військових та ДСНС щодо евакуації та подальших дій. Мобільний зв’язок, інтернет точно працювати не будуть, тому що ядерний вибух просто знесе вежі це раз, по-друге, є ще ризик електромагнітного імпульсу, який випалить всю електроніку. Тому я взяв би радіо на батарейках також з собою, щоб мати змогу приймати саме радіозв'язок», – сказав в науковець.

Репіч також порадив завчасно подбати про гроші та документи.

«Документів і грошей ваших не стане, з хатою, швидше за все, якщо ви потрапите в зону ураження, то нічого не залишиться. Тобто, ядерна бомба – в зоні ураження, десь від 5 до 10 кілометрів серйозні можуть бути ушкодження. Тому тут нема гарантій, що у вас щось залишиться, тому вам треба взяти гроші, документи з собою, заздалегідь приготувати вашу валізку, яку ви будете брати», – зауважив експерт.

Крім того, з собою до укриття потрібно взяти респіратори та змінний одяг, каже Репіч.

«Звичайний, який ми проти «ковіду» одягали з клапаном. ФФП-3 або ФФП-2. Одяг змінний теж для чого? Перед тим, як вийти, вам треба одягнути одяг, який максимально захищає вашу шкіру і волосся. Тобто, все одно радіація буде, і коли ви будете евакуюватися із зони ураження, тобто, ті ж ДСНСники або військові будуть проводити дезактивацію. Тобто, будуть вас мити водою з милом, щоб змити всі оці радіонукліди, щоб вас там вивезти у чисту зону кудись. Так ось зі шкіри, а особливо з волосся, це дуже важко змити. Тому, якщо ви це закриєте, то проблем буде менше», – повідомив науковець.

Раніше Олексій Данілова повідомляв, що апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї і має намір найближчими днями «її максимально оприлюднити».