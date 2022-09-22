Ймовірний ядерний удар по Україні загрожує всьому Чорноморському регіону – Скібіцький

Українська влада вважає, що президент Росії Володимир Путін всерйоз розглядає можливість ядерної війни – про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький у інтерв’ю ITV News.

«Можливо, що Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони спробують зупинити нашу наступальну активність та знищити нашу державу», – припустив він.

Водночас Скібіцький вказав на те, що подібний сценарій становить загрозу також і для інших країн.

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«Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не тільки на Україну, а й на регіон Чорного моря», – сказав представник ГУР.

За його словами, наслідки від такого удару вплинуть на низку країн, серед яких Польща, Туреччина та Болгарія.

«Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, що ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, в східній Європі», – припустив посадовець.

Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій». При цьому «своїми» Росія також вважає окуповані частини України.

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20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Його вже засудили очільник НАТО, Сполучені Штати та низка західних лідерів.