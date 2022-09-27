Білий дім про ймовірність застосування РФ ядерної зброї: доказів немає, але загрози сприймаємо дуже серйозно

США не спостерігають готовності Росії до застосування ядерної зброї, але сприймають ці загрози дуже серйозно, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Що стосується будь-яких доказів чи шансів – наразі ми цього не бачимо. Але ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно. Наразі ми не бачимо жодних причин коригувати нашу власну ядерну позицію. Отже, не бачимо жодних доказів цього. Але ми сприймаємо це неймовірно серйозно», – сказала вона, відповідаючи на запитання, чи вважають США, що шанси застосування Росією зараз вищі, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення.

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Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дадуть рішучу відповідь на будь-яке застосування Росією ядерної зброї проти України і пояснили Москві «катастрофічні наслідки», з якими вона зіткнеться. Він не уточнив, якою саме буде відповідь США, але наголосив, що Сполучені Штати приватно «докладно пояснили Москві, що саме це означатиме».

Президент США Джо Байден у своїй промові на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 21 вересня звинуватив Путіна у «відкритих ядерних погрозах Європі».

Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій». При цьому «своїми» Росія також вважає окуповані частини України.