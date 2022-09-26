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Трасс закликає Захід «не слухати брязкання зброєю та погрози» Путіна

Поступки Путіну дадуть «авторитарним режимам по всьому світу зрозуміти, що якимось чином є прийнятним… вторгатися до суверенної країни», вважає голова МЗС

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас прокоментувала американському каналу CNN останні заяви президента Росії, які розцінюються як погрози застосувати ядерну зброю.

«Ми не повинні слухати його (Путіна – ред.) брязкання зброєю та фальшиві погрози», – заявила вона.

Натомість Трасс закликала продовжувати санкційний тиск на Росію та підтримку України.

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«Тому що, якщо дозволити Путіну добитися успіху, це не тільки надішле жахливий сигнал Європі і, звичайно, становитиме величезну загрозу українському населенню, але й дасть авторитарним режимам по всьому світу зрозуміти, що якимось чином є прийнятним… вторгатися до суверенної країни», – сказала голова МЗС.

Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь на будь-яке застосування Росією ядерної зброї проти України і пояснили Москві «катастрофічні наслідки».

Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій».

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