Найбагатший росіянин, який досі не під санкціями, постачав сталь для розробки ядерної зброї РФ – «Схеми»

Російська компанія «НЛМК», яку контролює найбагатший російський бізнесмен Володимир Лісін, з 2014 року і щонайменше до 2019 року постачала сталь на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї. При цьому Лісін, на відміну від десятків інших найбагатших російських олігархів, досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС та Британії. Не ввела санкцій щодо нього і Україна.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Журналісти «Схем» проаналізували дані публічних закупівель Росії і виявили, що електротехнічна сталь корпорації Лісіна з 2014 року регулярно постачається на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

Йдеться про «Російський федеральний ядерний центр – всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна».

Журналісти знайшли контракти на постачання електротехнічної сталі у 2017 році. Інститут Забабахіна розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси.

Також «НЛМК» співпрацював із Федеральним держпідприємством «Виробниче об'єднання «Север». Є контракти на постачання сталі 2014, 2015, 2016, 2017 і 2019 років. Після 2019 року дані про закупівлі «ВО «Север» не оприлюднювали. Основною діяльністю «Севера» є виробництво компонентів ядерних боєприпасів.

Окрім того, концерн Лісіна співпрацював і з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ. «НЛМК» постачав сталь «Науково-виробничому об'єднанню «Електромашина». Воно виготовляє, з-поміж іншого, бойовий модуль «Охотник».

Електротехнічну сталь від «НЛМК» у 2017 році отримав і «Марійський машинобудівний завод». Він працює над розробкою зенітних систем.

У металургійній імперії Лісіна є дочірні компанії в Європі та США. На території Сполучених Штатів працює три компанії, а саме в Індіані та Пенсильванії.

На запит «Схем» в «НЛМК» не відповіли.

Проти Володимира Лісіна, йдеться у розслідуванні, персональні санкції ввели лише в Австралії. США, Британія, Євросоюз та Україна досі не застосували щодо нього санкцій, на відміну від інших великих бізнесменів РФ. «Схеми» звернулися до уповноважених органів цих країн із проханням це пояснити. В РНБО України зазначили, що наразі не отримували пропозицій про введення санкцій щодо Лісіна від уповноважених на це законом органів.

В уряді Британії зазначили, що не коментують свої можливі майбутні рішення щодо санкцій. Схожим чином відповіли і в Єврокомісії – не коментують формування списків публічно, бо це «процес, який відбувається в умовах конфіденційності». Відповідь від уповноваженого органу США – буде оприлюднена відразу після отримання.

На початку вересня «Схеми» виявили, що танкери компанії Лісіна обходять заборону входження в порти ЄС і доставляють нафтопродукти в Європу через ланцюжок перевантажень у морі.