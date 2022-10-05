Заходу варто негайно розглянути санкції проти «Росатому». Київ відреагував на спробу РФ привласнити ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України назвало спробу Росії привласнити Запорізьку АЕС черговим «злодіянням», а відповідний указ російського президента Володимира Путіна «нікчемним».

«Рішуче засуджуємо цей злочин, який ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС. Закликаємо всі держави дотримуватися послідовної позиції у забезпеченні обов’язковості політичних, економічних та правових наслідків для держави-терориста за всі її злочинні та протиправні дії», – йдеться у заяві відомства.

У зв'язку з цими діями Москви МЗС пропонує Євросоюзу, країнами «Групи семи» та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації «Росатом» (за даними ЗМІ, ця російська корпорація не потрапляє під останні санкції ЄС – ред.), афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії.

«Закликаємо країни-члени Міжнародного агентства з атомної енергії обмежити співробітництво у рамках будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу. Розраховуємо на чітку позицію та ініціативну роль у цих питаннях з боку Генерального директора МАГАТЕ», – додають у відомстві.

У МЗС вкотре наголосили на нагальності «максимальної мобілізації зусиль всіх членів світового співтовариства з метою забезпечення якнайшвидшої деокупації Запорізької АЕС та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки».

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Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня доручив російському уряду прийняти у федеральну власність об’єкти Запорізької АЕС, яка розташована на окупованій російськими військами території України. Він також доручив створити підприємство «Запорізька АЕС» з метою «забезпечення безпеки об’єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.