«Енергоатом» відреагував на указ Путіна щодо «прийняття у власність» РФ Запорізької АЕС

Державна компанія «Енергоатом» назвала нікчемними останній указ президента Росії Володимира Путіна та інші російські документи щодо Запорізької атомної електростанції.

«ДП «НАЕК «Енергоатом» вважає нікчемними, абсурдними та неадекватними указ Путіна та інші видані в Росії «документи» щодо Запорізької АЕС», – йдеться в коментарі.

Компанія послалася на указ президента Володимира Зеленського щодо юридичної нікчемності актів, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

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«Запорізька АЕС продовжуватиме працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі», – підсумував регулятор.

Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня доручив російському уряду прийняти у федеральну власність об’єкти Запорізької АЕС, яка розташована на окупованій російськими військами території України. Він також доручив створити підприємство «Запорізька АЕС» з метою «забезпечення безпеки об’єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

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Українська державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. 3 жовтня, після втручання директора МАГАТЕ, його звільнили.

Після цього президент державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін 5 жовтня узяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької атомної електростанції.