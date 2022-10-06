«Це атомна станція, а не ЮКОС» – Зеленський про спробу РФ привласнити ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що будь-які спроби Росії привласнити Запорізьку АЕС є «нікчемними і глупими».



«Будь-які рішення поточного керівника Росії щодо Запорізької станції і будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, глупими. Це ж атомна станція. Це ж вам не який-небудь палац, не ЮКОС чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву. Тільки українські фахівці можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів», – сказав він у своєму відеозверненні.



За словами Зеленського, під час сьогоднішньої зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі було важливо почути, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це – українська власність.

Після візиту до України гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії має відвідати Росію для переговорів щодо Запорізької атомної електростанції.

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Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня доручив російському уряду прийняти у федеральну власність об’єкти Запорізької АЕС, яка розташована на окупованій російськими військами території України. Він також доручив створити підприємство «Запорізька АЕС» з метою «забезпечення безпеки об’єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.