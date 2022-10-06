Зеленський обговорив з главою МАГАТЕ спробу РФ привласнити ЗАЕС: це «фактично міжнародне рейдерство»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Ґроссі.



Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський зазначив, що рішення Кремля про передачу Запорізької АЕС у федеральну власність Росії має бути засуджене з боку МАГАТЕ, адже це фактично міжнародне рейдерство.



«Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство

дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це – рейдерство», – наголосив він.

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що єдиною можливістю гарантувати радіаційну безпеку станції, України та Європи є повна демілітаризація території ЗАЕС, на якій, за словами президента, перебувають до 500 російських військових.



За повідомленням, Рафаель Ґроссі зі свого боку наголосив, що рішення Москви про передачу Запорізької АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права, а щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною.

«Я повторив, що МАГАТЕ й надалі керуватиметься міжнародним законодавством. Ми досягли прогресу у створенні зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС. Я незабаром повернуся до Києва, щоб продовжити цей важливий обмін думками», – написав Рафаель Ґроссі у своєму твіттері за підсумками розмови з Зеленським.

Після візиту до України гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії має відвідати Росію для переговорів щодо Запорізької атомної електростанції.

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Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня доручив російському уряду прийняти у федеральну власність об’єкти Запорізької АЕС, яка розташована на окупованій російськими військами території України. Він також доручив створити підприємство «Запорізька АЕС» з метою «забезпечення безпеки об’єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС». МАГАТЕ наразі не відреагувала на це рішення Кремля.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.