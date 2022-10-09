Через російські атаки по Запоріжжю за останні дні загинули 65 людей – ОВА

Унаслідок російських атак по Запоріжжю за останні дні загинули 65 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«65 невинних життів забрали ракети за останні дні: 32 мирні загинули на пункті перетину, 20 в багатоповерхівках у центрі міста та 13 на іншому березі Дніпра», – написав він у телеграмі.



За його словами, лише внаслідок ракетної атаки по місту в ніч на 9 жовтня загинули 13 людей.



«Розбір завалів будинків ще продовжується, тому кількість жертв, на жаль, збільшиться. Зараз за життя більше ніж пів сотні запоріжців відчайдушно боряться медики, серед пацієнтів 11 дітей. Ще 39 осіб на амбулаторному лікуванні», – додав Старух.

Читайте також: Повітряні сили: російські війська били по Запоріжжю з районів Мелітополя і Бердянська

Внаслідок останньої російської ракетної атаки по Запоріжжю у ніч на 9 жовтня загинули 13 людей, ще 89 поранені. За даними СБУ, війська РФ для атаки по місту використовували тактичну авіацію і випустили 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові й приватні будинки в одному з районів міста. За даними влади, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 50 багатоповерхівок і 20 будинків приватного сектору.

Через ракетний удар російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня, як повідомлялося раніше, загинули 17 людей.

Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Повідомлялось, що війська РФ завдали по місту 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.За останніми даними, загинули 32 людини.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.