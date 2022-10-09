Повітряні сили: російські війська били по Запоріжжю з районів Мелітополя і Бердянська

Російські військові завдали удару по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня з районів окупованих Мелітополя і Бердянська, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Починаючи із 00:30 9 жовтня, виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань та сім Су-35 – з аеродрому Маринівка, Ростовської області. Удару по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя і Бердянська. Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) і дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Повітряних сил, російські війська завдали ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. «Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста і житлових кварталах», – заявили у Повітряних силах. Одну керовану авіаційну ракету Х-59 вдалося збити.

«Пам’ятайте, засоби протиповітряної оборони, які є на озброєнні Збройних сил України, спроможні збивати далеко не всі типи ракет, якими ворог б’є по мирних містах. Особливо це стосується ракет Х-22, ракет комплексів «Іскандер» і С-300», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» через обстріл російськими силами Запоріжжя, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 12 людей, 49 – постраждали, із них – шість дітей.

За даними СБУ, російські війська застосовували тактичну авіацію і випустили 12 ракет, більшість із яких влучили в житлові багатоповерхові й приватні будинки в одному з районів міста.

Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зокрема, 17 людей загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.