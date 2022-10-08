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Число загиблих від ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросло до 17 – ДСНС

Ще напередодні повідомлялося про 14 загиблих

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня зросла до 17, повідомляє в телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків унаслідок ракетних ударів 6 жовтня... Всього загинули 17 осіб (з них 1 дитина і 1 людина померла в лікарні), врятовані 21 людина, з яких 12 госпіталізовані. Роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві уточнили, що за однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 13 загиблих (з них 1 дитина), врятовано 6 осіб, з яких 4 госпіталізовано. За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 4 загиблих, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Раніше влада повідомляла про 14 загиблих.

Російські війська завдали удару по Запоріжжю 6 жовтня.

Ракетна атака по центру Запоріжжя (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетна атака по центру Запоріжжя (фотогалерея)

У медичні заклади Запоріжжя привезли 12 пацієнтів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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