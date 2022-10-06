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Ракетна атака по центру Запоріжжя (фотогалерея)

В четвер, 6 жовтня, центр Запоріжжя зазнав ракетних ударів. Російські військові атакували ракетами С-300, під вогнем окупантів опинилися кілька приватних та багатоквартирних будинків, повідомили в Запорізькій ОВА. Від вибуху повністю був зруйнований під’їзд багатоповерхового будинку. За даними рятувальників та міської влади, в результаті руйнувань житлових будівель загинули 3 людини. Директор департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич повідомив, що у медичні заклади Запоріжжя привезли 12 пацієнтів. Інформація про постраждалих і загиблих постійно оновлюється. Весь день у місті тривала ліквідація наслідків ракетної атаки, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські ракети влучили в будинок рано-вранці
1 Російські ракети влучили в будинок рано-вранці
Ракетний удар &ndash; по центральній вулиці Запоріжжя &nbsp;
2 Ракетний удар – по центральній вулиці Запоріжжя
 
За даними влади,&nbsp;ушкоджені понад 40 багатоповерхових будинків і будівель &nbsp;
3 За даними влади, ушкоджені понад 40 багатоповерхових будинків і будівель
 
Російські ракети повністю зруйнували багатоповерховий будинок &nbsp;
4 Російські ракети повністю зруйнували багатоповерховий будинок
 
Рятівники весь день розбирали завали
5 Рятівники весь день розбирали завали
З-під зруйнованих конструкцій вже дістали тіла трьох загиблих
6 З-під зруйнованих конструкцій вже дістали тіла трьох загиблих
Місцеві жителі намагаються привести до ладу свої помешкання після вибухів через обстріли
7 Місцеві жителі намагаються привести до ладу свої помешкання після вибухів через обстріли
Під час ліквідації наслідків ракетного обстрілу в Запоріжжі знову було чути вибухи &nbsp;
8 Під час ліквідації наслідків ракетного обстрілу в Запоріжжі знову було чути вибухи
 

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