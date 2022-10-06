Ракетна атака по центру Запоріжжя (фотогалерея)

В четвер, 6 жовтня, центр Запоріжжя зазнав ракетних ударів. Російські військові атакували ракетами С-300, під вогнем окупантів опинилися кілька приватних та багатоквартирних будинків, повідомили в Запорізькій ОВА. Від вибуху повністю був зруйнований під’їзд багатоповерхового будинку. За даними рятувальників та міської влади, в результаті руйнувань житлових будівель загинули 3 людини. Директор департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич повідомив, що у медичні заклади Запоріжжя привезли 12 пацієнтів. Інформація про постраждалих і загиблих постійно оновлюється. Весь день у місті тривала ліквідація наслідків ракетної атаки, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».