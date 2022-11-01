У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим зумовлена низька точність російських ракет С-300

У Повітряних силах ЗСУ пояснили низьку точність російських ракет С-300 їхнім неналежним використанням.

«Ракети С-300 використовують на дальності аж до 150 кілометрів, і з такої відстані точність їх взагалі нівелюється. Тому що чим далі, тим більш неточно вона летить. 30-40 кілометрів ще може бути досягнута якась точність, а далі вже просто точності немає, і руйнуються мирні міста та страждають мирні мешканці», – зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

При цьому, за його словами, наразі Росія не може швидко поповнювати запаси своїх ракет.

«Грошей їм не шкода. Але у них немає зараз можливості швидко поповнювати запаси. Вони не можуть з тих запчастин, які в них лишилися, швидко виготовляти ці ракети. Тому вони пішли вже з протягнутою рукою до Ірану», – зазначив Ігнат.

18 жовтня очільник Головного управління розвідки Мініоборони України Кирило Буданов зазначав, що армія РФ вимушена була вдатися до використання іранських дронів-каміказде через брак власних ракет та їхню незадовільну якість.

«Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, вже вичерпуються», – пояснив тоді Буданов.

За його даними, обсяги деяких видів власних ракет у Росії наразі впали набагато більше, ніж передбачає «критична позначка» в оборонній промисловості.

20 жовтня The New York Times з посиланням на три високопоставлені джерела на Близькому Сході – двох західних дипломатів й ізраїльського військового чиновника, – повідомило, що Росія перекинула з Сирії в Україну систему протиповітряної оборони С-300 і більше ніж тисячу військових.