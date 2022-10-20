NYT: Росія перекинула з Сирії в Україну комплекс С-300 і понад тисячу військових

Росія перекинула з Сирії в Україну систему протиповітряної оборони С-300 і більше ніж тисячу військових, повідомляє The New York Times з посиланням на три високопоставлені джерела на Близькому Сході – двох західних дипломатів й ізраїльського військового чиновника.

В Україні російські війська використовують комплекси С-300, зокрема, для ударів по наземних цілях. Зокрема, це відбувалося у дні масованих ракетних ударів, які розпочалися 10 жовтня.

Як зазначає видання, виведення С-300 і частини російських військ може вплинути на дії Ізраїлю. Джерела вважають, що його відмова постачати зброю українській армії, зокрема, пов’язана з побоюваннями, що російські сили зможуть застосувати С-300 проти ізраїльських літаків у Сирії.

Також два джерела NYT говорять про відправлення в Україну з Сирії двох батальйонів (1200-1600 осіб), одне стверджує, що йдеться про набагато більшу кількість військових.

Крім того, в Україну вирушили кілька командирів, які служили в Сирії, тоді як російське військове керівництво в Москві стало менш залученим до повсякденного управління операціями там, у тому числі до координації з ізраїльтянами.

Між російським та ізраїльським штабами налагоджено закритий зв’язок – це сталося після того, як у 2018 році сирійські сили ППО збили російський військовий літак, прийнявши його за ізраїльський. Ізраїльські військові не хочуть, щоби координація з російськими військами припинилася.

19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що постачання ізраїльської зброї в Україну не буде. Водночас він додав, що Ізраїль запропонував Україні допомогу в розробці розумної системи попередження про повітряні загрози, а також продовжить надавати їй медичну та гуманітарну підтримку.

NYT зазначає, що Ізраїль надає Україні іншу допомогу – наприклад, надає інформацію про іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які російська армія використовує для атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Крім того, за даними NYT, Ізраїль запропонував Україні вивчити деталі збитих іранських дронів, що може допомогти українським військовим у боротьбі з безпілотниками. 20 жовтня видання The Washington Post написало, що українці з цією метою передали деталі Shahed-136 США.