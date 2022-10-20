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У ГУР припускають, що спецслужби РФ готують теракти проти власного населення

«Ймовірно, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що російські спецслужби, ймовірно, готують теракти проти власного населення.

«Військкомати на території рф розповсюджують «пам’ятки» для місцевих жителів, в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто «диверсанти» викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі», – повідомляють у розвідці.

У ГУР зауважують, що ця «страшилка» – дзеркальне відображення реальних дій російських військ на тимчасово окупованих територіях України, але після деокупації справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, .

«Ймовірно, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України», – припускають українські військові.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Росія неодноразово звинувачувала українських військових в різноманітних інцидентах на своїй території – пожежі, вибухи.

Раніше сьогодні американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські війська створюють інформаційні умови для провокації на Каховській ГЕС на окупованій території України.

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