У ГУР припускають, що спецслужби РФ готують теракти проти власного населення

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що російські спецслужби, ймовірно, готують теракти проти власного населення.

«Військкомати на території рф розповсюджують «пам’ятки» для місцевих жителів, в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто «диверсанти» викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі», – повідомляють у розвідці.

У ГУР зауважують, що ця «страшилка» – дзеркальне відображення реальних дій російських військ на тимчасово окупованих територіях України, але після деокупації справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, .

«Ймовірно, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України», – припускають українські військові.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Росія неодноразово звинувачувала українських військових в різноманітних інцидентах на своїй території – пожежі, вибухи.

Раніше сьогодні американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські війська створюють інформаційні умови для провокації на Каховській ГЕС на окупованій території України.