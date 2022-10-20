«Росія – це європейська «Хезболла»: Єрмак про важливість надання зброї Ізраїлем

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів відеоконференцію з представниками єврейських організацій, в ході якої заявив про важливість надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, які має Ізраїль. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак навів дані, за якими 7 і 8 жовтня Росія завдала по Україні 190 ударів ракетами й дронами, а 10 жовтня випустила 84 ракети та 24 ударні дрони.

«Як зазначив керівник Офісу Глави держави, у понеділок, 17 жовтня, таким дроном був зруйнований історичний будинок у центрі Києва, побудований єврейською громадою, у якому свого часу жило багато відомих людей», – передає ОП.

Єрмак пояснив ці удари спробами залякати цивільне населення і знищити критичну інфраструктуру перед зимою.

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«Я думаю, уже ні в кого немає сумнівів, що ми маємо справу з державою-терористом. Росія – це держава-терорист, яка сьогодні у своїй боротьбі зі США та їхніми союзниками, включно з Ізраїлем, використовує Іран. Росія – це європейська «Хезболла», – сказав він.

Голова Офісу вказав на те, що Сполучені Штати, Велика Британія та інші партнери України вже підтвердили надання їй систем протиповітряної оборони.

Відтак Єрмак закликав Ізраїль долучитися до цієї підтримки і розблокувати військово-технічну співпрацю з Україною.

«Сьогодні голос кожного з вас, ваших організацій є критично важливим у питанні ППО, у чому Ізраїль має справді великий досвід, а головне – має ці системи», – заявив він, звертаючись до представників єврейських громадських організацій.

Він також закликав їх підтримати Україну в укладенні Київського безпекового договору щодо механізму безпекових гарантій, рекомендації до якого розробила міжнародна група експертів під головуванням самого Єрмака та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

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Як передає пресслужба, на зустрічі був голова виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю та голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський, який висловив думку, що допомога Україні – в інтересах Ізраїлю.

«Він (Щаранський – ред.) зазначив, що системи раннього попередження про ракетні атаки, які готовий надати Ізраїль, допоможуть Україні економніше застосовувати засоби ППО та оперативніше інформувати громадян. Проте, за його словами, Ізраїль може надавати набагато більшу допомогу, тож це – лише перший крок, і все має вирішуватися в процесі переговорів», – цитує Офіс президента.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай 16 жовтня заявив про необхідність надання Україні військової допомоги. Проте через кілька днів міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що Ізраїль не має наміру надавати Україні зброю у війні з Росією.

Уряд Ізраїлю намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Президент Володимир Зеленський ще в березні під час звернення до Кнесету (парламенту) і народу Ізраїлю заявив, що Ізраїль може допомогти Україні «захистити наше життя», і запитав, чому досі така допомога не надана.