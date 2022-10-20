Після виборів позиція Ізраїлю може змінитися, але одразу велику допомогу Україні не нададуть – посол

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сподівається, що після формування нового уряду Ізраїль позиція щодо України зміниться, але це не означатиме надання негайної великої допомоги Україні.



«В Ізраїлі коаліційний уряд. Зараз у них передвиборча боротьба, вибори відбудуться через 10 днів. Більшість населення Ізраїлю нас підтримує, але це, на жаль, прямо не впливає на дії політиків. Тому позиції міністрів відрізняються», – заявив він в ефірі національного телемарафону.



Посол також вважає, що важливість військової підтримки Ізраїлю переоцінена.



«Тому що країна – маленька, розміром з Київську область. Їхні потужності виробництва не передбачають великого експорту. Якщо згадати історію, на сьогодні дуже мало країн отримували ізраїльську зброю – це Азербайджан, зараз Чехія уклала угоду на постачання певних систем. Тому очікувати, що зміна позиції Ізраїлю приведе до негайної великої допомоги нашій країні не варто. Їх ринок весь дуже сильно переоцінений нами», – вважає Корнійчук.



Український посол сподівається, що після формування нового уряду Ізраїль допомагатиме Україні набагато більше і саме тими системами, які «нас цікавлять», але це займе певний час.



«Я не можу сказати, що Ізраїль нічого не робить з точки зору співпраці у сфері безпеки… Питання військово-технічної співпраці є найбільш чутливим, але я впевнений, що воно буде вирішуватися після формування нового уряду», – додав він.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай 16 жовтня заявив про необхідність надання Україні військової допомоги. Проте через кілька днів міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що Ізраїль не має наміру надавати Україні зброю у війні з Росією.

Уряд Ізраїлю намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Президент Володимир Зеленський ще в березні під час звернення до Кнесету (парламенту) і народу Ізраїлю заявив, що Ізраїль може допомогти Україні «захистити наше життя», і запитав, чому досі така допомога не надана.