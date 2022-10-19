ЗМІ: Ганц заявляє, що Ізраїль не має наміру надати Україні зброю

Ізраїль не має наміру надавати Україні зброю у війні з Росією. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, якого цитує видання Haaretz.

«Ізраїль не передаватиме Україні системи озброєння з низки оперативних міркувань», – зазначив він, як передає видання.

Водночас Ганц додав, що Ізраїль запропонував Україні допомогу у розробці розумної системи попередження про повітряні загрози, а також продовжить надавати їй медичну та гуманітарну підтримку.

Уряд Ізраїлю намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Президент Володимир Зеленський ще в березні під час звернення до Кнесету (парламенту) і народу Ізраїлю заявив, що Ізраїль може допомогти Україні «захистити наше життя», і запитав, чому досі така допомога не надана.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить офіційну ноту урядові Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони.

За його словами, Україна «давно наполегливо» закликає Ізраїль до співпраці у сфері протиповітряної оборони, і не бачить «жодних об’єктивних причин, чому це не повинно відбуватися, але це не відбувається».