МЗС: Україна надішле ноту Ізраїлю з проханням про ППО

Україна відправить офіційну ноту урядові Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони і започаткувати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій», – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу 18 жовтня.

За його словами, Україна «давно наполегливо» закликає Ізраїль до співпраці у сфері протиповітряної оборони, і не бачить «жодних об’єктивних причин, чому це не повинно відбуватися, але це не відбувається».

«Іран – це червона лінія для Ізраїлю. Після того, як Іран напряму по суті став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, будь-хто в Ізраїлі, хто ще має якісь вагання щодо того, допомагати Україні чи не допомагати, – ці вагання повинні розвіятися. Ми будемо працювати над цим із нашими ізраїльськими партнерами», – заявив міністр.

Голова МЗС наголосив, що нині такі ж дрони, які знищують Україну, націлені на Ізраїль. «І саме це має бути стартовою позицією для вироблення ізраїльської політики», – сказав він.

Кулеба також повідомив, що звернувся до президента Володимира Зеленського із пропозицією розірвати дипломатичні відносини між Україною та Іраном.

«З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв’язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном», – зазначив він.

17 жовтня після масованої російської атаки дронами-камікадзе іранського виробництва голова МЗС повідомив, що закликав міжнародних партнерів запровадити санкції щодо Ірану.

Пізніше того ж дня Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційну заяву, в якій вказало на співучасть Ірану в злочинах Росії проти України і закликало Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї РФ.

Іран заперечує постачання дронів-каміказде для російської армії.

Уряд Ізраїлю намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Президент Володимир Зеленський ще в березні під час звернення до Кнесету (парламенту) і народу Ізраїлю заявив, що Ізраїль може допомогти Україні «захистити наше життя», і запитав, чому досі така допомога не надана.