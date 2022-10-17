Офіційний Київ заявив про співучасть Ірану в злочинах РФ проти України

Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційну заяву, в якій вказало на співучасть Ірану в злочинах Росії проти України.

«Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Лише за останній тиждень РФ завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст. Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві. Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України», – йдеться в заяві МЗС України.

Українське зовнішньополітичне відомство закликало Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії.

«В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні також звернувся до міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу із закликом накласти санкції на Іран за допомогу Росії здійснювати терор проти українців. Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети «земля-земля» для їхнього використання у війні проти України», – вказано в заяві.

Дипломати наголошують: Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії.

Сьогодні голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що настав час санкцій проти Ірану за постачання зброї РФ.

Раніше сьогодні десятки дронів іранського виробництва запустили російські війська по території України. Зокрема, Київщину атакували безпілотники з південного напрямку. За даними влади, через руйнування житлового будинку в Києві загинули чотири людини.

Внаслідок нападу сьогодні, за даними уряду, пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному і північному регіонах України. Відомо про щонайменше трьох загиблих на Сумщині.

Також про обстріли повідомили на Дніпропетровщині, Хмельниччині і Вінниччині.

Посольство США вже назвало цей напад «відчайдушною та ганебною атакою».

Іран заперечує постачання дронів-каміказде для російської армії.