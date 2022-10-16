WP: Іран, крім дронів, погодився надати Росії ракети «земля-земля» для війни проти України

Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і ракети класу «земля-земля» для війни проти України і ударів по українських містах і позиціях українських військ, повідомило видання The Washington Post із посиланням на власні джерела в безпекових відомствах США і західних країн.

Як пише видання, збільшення потоку зброї від Тегерану може допомогти компенсувати «величезні, за словами представників адміністрації Байдена», втрати російської військової техніки після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому, а також запаси високоточних боєприпасів, що швидко зменшуються і були використані під час масованих ударів по багатьох українських містах на початку цього тижня.

Очевидною ознакою розширення ролі Ірану як військового постачальника Росії The Washington Post називає те, що 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до Росії для узгодження умов додаткових постачань зброї, зокрема двох типів іранських ракет класу «земля-земля».

Як пише видання з посиланням на джерела, іранська військова промисловість готує до постачання в Росію першу партію ракет Fateh-110 і Zolfaghar – іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті також повідомив, що Росія могла укласти з Іраном контракт на закупівлю дронів Arash-2, «більш швидких і руйнівних» за отримані раніше Shahed-136.

Раніше Іран заперечив постачання Росії дронів-камікадзе.

Як військові відомства, так і світові ЗМІ неодноразово повідомляли, що Іран постачає Росії свої бойові безпілотники. Називали і їх конкретні марки (Shahed-136), і ймовірну кількість замовлених Росією в Ірану дронів (2400).

Наприкінці серпня видання The Washington Post повідомило, що до Росії надійшли перші іранські бойові безпілотні літальні апарати для використання під час війни проти України. Пізніше з’явилися повідомлення про використання Росією іранських дронів для атак по території України, зокрема, під час масованого обстрілу України 10 жовтня, армія РФ, згідно з даними українського Генштабу, використала для завдання ударів 24 БПЛА, яких 13 були дронами-камікадзе «Шахід-136».

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила в Ірану 2400 таких БПЛА.

Того ж дня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що «не варто драматизувати ситуацію» з дронами-камікадзе іранського виробництва, які Росія використовує у війні проти України.