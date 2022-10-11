«Не треба драматизувати ситуацію з дронами-камікадзе» – речник командування Повітряних сил ЗСУ

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат радить «не драматизувати ситуацію» з дронами-камікадзе іранського виробництва, які Росія використовує у війні проти України.

«Є нова загроза, але не треба драматизувати ситуацію з дронами-камікадзе. Це зброя, до якої просто треба пристосуватись. Вона лише 2-3 тижні тому почала використовуватись. І є вже певне розуміння, як з нею можна найефективніше працювати (не лише зенітними ракетами збивати, але й іншими засобами)», – пояснив він у коментарі Радіо Свобода.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.

У Повітряних силах ЗСУ припустили, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Під час масованого обстрілу України 10 жовтня, армія РФ, згідно з даними українського Генштабу, використала для завдання ударів 24 БПЛА, яких 13 були дронами-камікадзе «Шахід-136».

Того ж дня у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран не мав змоги самостійно виготовляти дрони-камікадзе.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила у Ірану 2400 таких БПЛА.