Зеленський назвав кількість дронів-камікадзе, яку Росія замовила в Ірану

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість дронів-камікадзе «Шахід-136», яку Росія замовила у Ірану.

«Одних тільки «Шахідів» Росія замовила в Ірану 2400 – за даними нашої розвідки», – зазначив він, виступаючи на відеоконференції лідерів «Групи семи» та України.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.

У Повітряних силах ЗСУ припустили, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Під час масованого обстрілу України 10 жовтня, армія РФ, згідно з даними українського Генштабу, використала для завдання ударів 24 БПЛА, яких 13 були дронами-камікадзе «Шахід-136».

Того ж дня у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран не мав змоги самостійно виготовляти дрони-камікадзе.

«Там є певні компоненти певних країн. Ми зараз розбираємося, в який спосіб вони там опинилися і чому країна, яка була під санкціями, мала спроможність купувати ті речі, які 100 відсотків відносяться до військово-промислового комплексу», – зазначив Данілов.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі.