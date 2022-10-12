19 загиблих і 105 поранених станом на 11 жовтня, зруйнована цивільна інфраструктура. Такі неостаточні наслідки російського ракетного терору, який триває вже другий день поспіль від 10 жовтня. Президент України Володимир Зеленський подякував Повітряним силам та підрозділам сухопутних військ, адже станом на 21.35 понеділка вони збили більше половини ракет та безпілотників. У соцмережах українці також публікували чисельні пости подяки силам ППО. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив: Україна відбиває ракетні атаки ще радянським озброєнням, якого недостатньо.

Російські війська другу добу поспіль завдають масованих ракетних ударів по території України. У перший день ракетного терору – 10 жовтня – українські військові знешкодили:

43 ракети з 84;

13 безпілотників з 24.

У другий день масованої атаки – 11 жовтня – станом на 13.30 знищили:

20 ракет з 28;

13 безпілотників.

Таким чином, ефективність протиповітряної оборони України у перший день - 51 процент знищених ракет і 55 процентів знищених БПЛА.

Станом на 13.30 другої доби ЗСУ збили 71 відсоток ракет.

Оцінка ефективності ППО

Ми попросили експертів оцінити влучність української системи ППО, зважаючи на результати 10 та 11 жовтня.

"Залізний купол” в Ізраїлі вважає хорошим результатом 30 відсотків знищених ракет. По кількості збитих ракет учора і сьогодні (11 жовтня – ред.), цей відсоток більше 50. Тому ефективність застосування протиповітряної оборони Збройних сил України дуже висока. Оцінка «відмінно» , - каже Артур Артеменко , перший заступник командувача повітряних сил у 2012-2017 роках;

, - каже , перший заступник командувача повітряних сил у 2012-2017 роках; «По досвіду ведення локальних війн у цьому сторіччі, в другій половині минулого сторіччя, результати протиповітряного бою, якщо збили 30 відсотків, - це високий показник. А вони збили 50. Тому з точки зору таких критеріїв це, безумовно, дуже високий результат», - упевнений Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках.

Протиповітряна «павутина»

А ще нас цікавило, чи намагалися окупанти зловити українську систему ППО на перезаряджанні й таким чином збільшити кількість уражених об’єктів? Простіше кажучи: випустили вал ракет, українське ППО намагається їх збити, витрачає боєприпаси. А в процесі перезаряджання летить ще один вал ракет, який нічим збивати.

Та, переконує Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил, це не позначилося на ефективності системи.

Ми воюємо в умовах зміни обстановки, в умовах зміни позицій, прихованих позицій

«Тактика у нас зовсім інша. Ми воюємо в інших умовах війни: в умовах зміни обстановки, в умовах зміни позицій, прихованих позицій і так далі. Воно так не вийде: взяти і розгорнути цілу заряджальну машину. Процеси йдуть швидкоплинно. Ракети випустили – і все, вони собі летять. У нас же не один комплекс стоїть: це мобільні вогневі групи, працює авіація, працюють зенітні ракетні війська, працюють ПЗРК, ППО сухопутних військ. Це все працює в комплексі як єдина система», – пояснює військовий і додає: проблема у великій кількості російських ракет, що летять одночасно.

У нас ППО, щоби охопити Україну

«Питання в тому, що у нас немає кількості такої засобів ППО великої, щоби охопити всю територію України. Ці ракети, - малопомітні, вони мають технології стелс (та сама Х-101). Вони призначені для того, щоби долати системи ППО. Тому масовану ракетну атаку навіть сучасним комплексам, які є на озброєнні у країн НАТО, не так просто буде знищити», - пояснює Ігнат.

Чи досягла чогось Росія?

Завдяки ефективній роботі ППО ракетна навала не допомогла агресору досягти низки цілей. Серед них експерти наголошують на таких:

«Знищення» української системи ППО . Про цей фейк повідомив нам Юрій Ігнат: «Росіяни пишуть: вони уже знищили наше ППО. І більше 50 відсотків уже знищено. Ефективність того, що лишилося, менше 20 процентів. Це просто маячня, що вони знищили наше ППО. І з цього ми, звичайно, сміємося »;

. Про цей фейк повідомив нам Юрій Ігнат: «Росіяни пишуть: вони уже знищили наше ППО. І більше 50 відсотків уже знищено. Ефективність того, що лишилося, менше 20 процентів. »; «Вони хотіли вразити об’єкти та «погрузіть во тьму» Україну. Тобто, зробити так, щоб у нас не було ні світла, ні тепла, ні газу. Посіяти панічні настрої, змусити нас тікати кудись, як вони з Криму тікали. Мета - підірвати країну зсередини, змусити піти їм на поступки та сісти за стіл перемовин на їхніх умовах. Росія не досягла результату », – упевнений Ігнат;

», – упевнений Ігнат; Росія хотіла психологічно зламати українців, адже під обстріл потрапили не лише об’єкти інфраструктури, а й історичні місця у Києві, які є основою ідентичності нації, зауважує Артур Артеменко. Але загарбникам, на його думку, це не вдалося: «Це ефективність з точністю до навпаки. Ментальність росіян – радянська, тоюто: навала, страх. А ці обстріли тільки додають українському народові сил до спротиву і бажання якнайшвидше покінчити з цією терористичною державою»;

А от що вдалося, так це вистрілити в повітря сотні мільйонів доларів. Найдорожчі і найтехнологічніші російські ракети Х-101 коштують 13 мільйонів доларів, «Калібр» 6,5 млн. доларів, «Іскандер» близько 3 млн. доларів, каже Юрій Ігнат. За його даними, 10 жовтня Україну атакували, у переважній більшості, саме найдорожчими ракетами Х-101. Літаки з Каспійського моря випустили їх приблизно півсотні. У виданні Forbes уже підрахували: за 10 жовтня російські війська випустили ракет на загальну суму від 400 до 700 мільйонів доларів.

Чим можуть допомогти партнери

Можливість підсилення ППО – не в конкретних іноземних системах, питання – у щільності розміщення цих комплексів, переконаний Артур Артеменко: « Чим більше буде цих комплексів, тим щільніше та ефективніше ми можемо прикрити наші об’єкти. Тому що Україна – велика держава, а ракет багато, і вони літають низенько-низенько, як кажуть. Потрібно більше комплексів. Чим більше буде комплексів, тим ефективніша буде українська ППО»;

Тому що Україна – велика держава, а ракет багато, і вони літають низенько-низенько, як кажуть. Потрібно більше комплексів. Чим більше буде комплексів, тим ефективніша буде українська ППО»; Україна потребує від західних партнерів не тільки комплексів ППО середнього і великого радіусу дії, а й винищувачів, які можуть застосовувати сучасне озброєння на максимальних відстанях, переконаний Ігор Романенко. «Важливо, щоби сучасну ефективну зброю для протиповітряної оборони надали масовано і швидко. Вони ж масовано застосували ракети? Тому і засоби, які боротимуться з цим, повинні бути масовими. А до кінця року, в кращому випадку, це буде два «IRIS» німецьких і два NASAMS американо-норвезьких, – міркує експерт. – 50 відсотків ракет долетіли і завдали нам шкоди, досить серйозної. Тому, щоб принципово вирішити це питання, нам потрібне масоване швидке постачання сучасної зброї: це і літаки, і засоби РЕБ. А в першу чергу нам потрібні зенітно-ракетні комплекси, які спроможні діяти по таким балістичним ракетам, як «Іскандер», «Кинджал».

10 жовтня президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні «вдосконалені системи протиповітряної оборони». А 11 жовтня стало відомо, що Німеччина передала Україні перший зенітно-ракетний комплекс «IRIS».

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