Байден у розмові з Зеленський пообіцяв надати вдосконалені системи ППО – Білий дім

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв продовжувати підтримку Києва, зокрема наданням систем протиповітряної оборони, повідомляє пресслужба Білого дому.

«Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи вдосконалені системи протиповітряної оборони. Він також підкреслив свою постійну взаємодію з союзниками та партнерами щодо продовження стягнення ціни з Росії, притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини і звірства та надання Україні безпекової, економічної і гуманітарної допомоги», – йдеться в повідомленні.

У Білому домі повідомили, що Байден під час розмови засудив «безглузді атаки» Росії по території України.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом заявив, що пріоритетом номер один в оборонній співпраці між країнами є системи протиповітряної оборони.

«Продуктивна розмова з президентом США. ППО нині – пріоритет № 1 у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства США для жорсткої позиції G7 і підтримки нашої резолюції ГА ООН», – написав Зеленський у твітері ввечері 10 жовтня.

У пресслужбі президента додали, що Зеленський поінформував Байдена про наслідки завданих сьогодні російськими військовими масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

«Сьогоднішні удари по цивільних об’єктах по всій Україні є ознакою слабкості російської армії, яка програє на полі бою. Це очевидний терор. Але ми не піддамося на російський ракетний шантаж», – цитує Зеленського його пресслужба.

В Офісі президента також додали, що лідери обговорили важливість протиповітряної оборони і «подальший внесок США у розширення такого потенціалу».

10 жовтня у коментарі Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна отримує від західних партнерів системи протиповітряної оборони, але влада хотіла би бачити їх більшу «кількість та швидкість».

«Відтоді, як почала з’являтися інформація, що Путін готує військовий напад на нашу країну, ми зверталися до всіх партнерів щодо ППО... Я не можу сказати, що на сьогодні це питання повністю загальмоване, бо деякі речі є в нашій країні, поставки ідуть, але ми б хотіли, щоб це було набагато швидше і набагато більше, тому що країна велика, і всі об’єкти критичної інфраструктури мають бути захищені системами ППО», – наголосив Данілов.

Вранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо, зокрема, про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 21:00 внаслідок масованих російських ударів по Україні 10 жовтня загинули 14 людей, 97 – були поранені.

Крім того, за повідомленням, внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) і Хмельницькій (6) областях.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомив, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».