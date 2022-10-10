Зеленський: кожні десять хвилин отримую повідомлення про збиття іранських «Шахідів»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 10 жовтня «кожні десять хвилин» отримує повідомлення про збиття Збройними силами України іранських дронів, які Росія використовує для нападу на українські населені пункти.

«З 84 російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. З 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин я отримую повідомлення про збиття іранських «Шахідів». Тільки за останні години… 16:28 – «Шахід» знищено, район Літки. 17:26 – Кременчук, «Шахід» знищено. 17:36 – Черкаси, «Шахід» знищено. 17:40 – Довгинцеве, Кривий Ріг, «Шахід» знищено. 17:50 – Апостолове, «Шахід» знищено. І так увесь день. Зараз, коли я говорю, я продовжую отримувати ці повідомлення», – сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Він закликав громадян України дотримуватися правил безпеки і зважати на повітряну тривогу.

Президент також висловив упевненість у тому, що всі обʼєкти, які були пошкоджені ударом російських військ 10 жовтня, відновлять, «це лише питання часу».

«Російська армія спеціально завдала цих ударів саме в ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху й зачепити більше людей. Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ», – заявив Зеленський.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 21:00 внаслідок масованих російських ударів по Україні 10 жовтня загинули 14 людей, 97 – були поранені.

Крім того, за повідомленням, внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) і Хмельницькій (6) областях.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомив, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня.

«Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети й ударні безпілотні літальні апарати. Силами і засобами Повітряних сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України, було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети і 13 безпілотних літальних апаратів. Загроза завдання противником авіаційних і ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі», – наголошують у Генштабі.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».