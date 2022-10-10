У 60% жителів Львова немає води, мобільний зв’язок у місті працює з перебоями – влада

Електропостачання у Львові відновлено на 30-40%, до кінця цієї доби планують відновити живлення для операторів мобільного зв’язку, повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Внаслідок ракетних ударів, завданих Росією 10 жовтня, пошкоджено енергетичну інфраструктуру Львова. За даними влади, у 60% жителів Львова немає водопостачання.

За повідомленням, російські війська вранці випустили по Львівській області 15 ракет, з них сім – збили системи ППО, вісім – влучили в енергетичні підстанції.

«Мобільний зв’язок працює з перебоями, тому що мобільні оператори теж використовують дизель-генератори для свого функціонування. Ми очікуємо, що до кінця дня відновлять ключові підстанції, з яких прямує живлення для забезпечення мобільного зв’язку», – каже Андрій Москаленко.

Сьогодні у Львові трамваї і тролейбуси не курсували містом. Не працювала переважна більшість магазинів, як і інших закладів.

11 жовтня у Львові також було скасоване навчання у школах.

Російські війська 10 жовтня завдали масованого удару по різних містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».