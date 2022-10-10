Садовий і Синєгубов розповіли про стан з електропостачанням у Львові і на Харківщині

Мер Львова Андрій Садовий і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили про часткове відновлення електропостачання у своїх регіонах після ранкових обстрілів армією РФ.

«Наразі уже відновлено електропостачання в Харкові та області на 40-50%. Орієнтовне повне завершення відновлювальних робіт – до кінця доби», – зазначив Синєгубов.

Тим часом, у Львові електропостачання, за словами мера, відновлено трохи більше, ніж на третину.

«Станом на зараз електроенергію відновлено у 35% міста. Найскладніша ситуація – у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах», – зазначив мер міста Андрій Садовий.

Російські війська 10 жовтня завдали масованого удару по різних містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».