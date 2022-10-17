Кількість загиблих через удар РФ у Києві зросла до 4 – Кличко

У Києві кількість загиблих через російський удар 17 жовтня зросла до чотирьох, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Уже четверо загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло – загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди», – написав Кличко у телеграмі.

За його словами, шпиталізовані троє постраждалих, двоє з них – працівники ДСНС.

Раніше мер повідомляв, що серед загиблих у Києві – молода пара, чоловік і дружина, які чекали на дитину.

17 жовтня вранці у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сьогодні вранці українські військові знищили 37 з 43 дронів, які запустили війська РФ. Київщину атакували безпілотники з південного напрямку.

Внаслідок нападу сьогодні, за даними уряду, пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному і північному регіонах України. Відомо також про щонайменше трьох загиблих на Сумщині.

Також про обстріли повідомили на Дніпропетровщині, Хмельниччині і Вінниччині.

Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків, загинули 19 людей. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п’ять людей, десятки зазнали поранень.

Російський президент Володимир Путін тоді підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». 14 жовтня він заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.