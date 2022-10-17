Атака на Київ. Серед загиблих – молода пара, яка чекала на дитину – Кличко

У Києві під завалами будинку, який атакував російський дрон-камікадзе, загинула молода пара, яка чекала на дитину – повідомив мер міста Віталій Кличко.



«Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них – молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності. росія – країна-терорист», – написав він у телеграмі.

17 жовтня вранці у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе. Офіційно відомо про чотири «прильоти». Внаслідок цієї атаки загинули три людини, триває розбір завалів житлового будинку, пошкодженого дроном.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сьогодні вранці українські військові знищили 37 з 43 дронів, які запустили війська РФ. Київщину атакували безпілотники з південного напрямку.

Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п'ять людей, десятки зазнали поранень.

Російський президент Володимир Путін тоді підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». 14 жовтня він заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.