Російські дрони-камікадзе атакували Київ з півдня – повітряне командування

Російські дрони-камікадзе атакували Київ з південного напрямку, повідомляє в фейсбуці повітряне командування «Південь».



«Сьогодні 17 жовтня противник здійснив запуск дронів-камікадзе з південного напрямку для нанесення удару по об’єктах інфраструктури Києва та Київської області», – йдеться у повідомленні.

За підтвердженими даними, 9 російських БПЛА Shahed-136 знищили сили ППО повітряного командування «Центр», щонайменше ще 2 повітряні цілі збили ППО Сухопутних Військ.

Також про те, що безпілотники атакували Київщину з півдня, повідомив в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він уточнив, що українські військові знищили 37 з 43 дронів, які запустили війська РФ.

17 жовтня вранці у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи – відомо про чотири «прильоти». За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе.

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Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п'ять людей, десятки зазнали поранень.

Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об'єктів.

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Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.