Кличко повідомив попередні дані про наслідки російської атаки Києва

Після атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі, кілька житлових будинків пошкоджені, повідомив мер міста Віталій Кличко.



«В результаті атаки дронами в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики – на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо», – написав він у телеграмі.

Вранці у Шевченківському районі Києва пролунали два вибухи. За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе.

Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків.

Російський президент Володимир Путін тоді підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». 14 жовтня він заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.