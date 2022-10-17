«Укренерго» не виключає аварійних вимкнень світла через атаки РФ

Національна енергетична компанія «Укренерго» попереджає про можливе застосування графіків аварійного вимкнення електроенергії через російські обстріли 17 жовтня.

«Внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному і північному регіонах України. Ремонтні бригади «Укренерго» працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою. Проте диспетчерський центр «Укренерго» не виключає можливості введення графіків аварійних відключень», – йдеться в повідомленні.

У компанії у зв’язку з цим закликали дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо у вечірні години доби.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що внаслідок ранкових російських атак 17 жовтня завдано ударів по енергетичній інфраструктурі Києва, Дніпропетровщини й Сумщини.

«Зокрема, зафіксовано п’ять ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки», – написав він у телеграмі.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повіомив, що в Києві через удар дронами-камікадзе загинули троє людей.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові сьогодні вранці знищили 37 зі 43 дронів, які запустили війська РФ. Київщину атакували безпілотники з південного напрямку.

Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової й цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.