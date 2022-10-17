ISW: наміри Путіна не змінилися, а призупинення бойових дій призведе до нової агресії

Призупинення бойових дій зрештою призведе до того, що Росія підготується до нової агресії, Україна має звільнити всю свою територію, пише у щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).
«ISW продовжує оцінювати, що наміри Путіна щодо України навряд чи зміняться незалежно від того, чи відбудеться припинення вогню, чи якесь інше врегулювання. Кремль використає будь-яке призупинення бойових дій, щоб консолідувати свої здобутки та заморозити лінію фронту в найкращій конфігурації, яку може отримати Путін, щоб підготуватися до майбутнього тиску та агресії проти України. Ті, хто прагне міцного миру в Україні, повинні протистояти спокусі заморозити лінії бойових дій біля міжнародних кордонів України таким чином, щоб створити умови для відновлення конфлікту на умовах Росії», – йдеться у звіті.
Як наголошують експерти ISW, якщо Україна хоче вийти з цієї війни, здатною захистити себе від майбутнього нападу Росії та мати життєздатну економіку, яка не покладається на довгострокову міжнародну фінансову підтримку, вона повинна звільнити майже всю свою територію.
Щодо Криму, який нині є окупованим Росією, в ISW зауважують, що півострів є стратегічно важливим як для України, так і для НАТО.
«Володіння Росією півостровом дозволяє їй базувати протиповітряні та протикорабельні ракети на 325 кілометрів на захід, ніж вона могла б, використовуючи лише свою законну територію. Це дозволяє Росії розміщувати літаки в Севастополі, приблизно на 300 кілометрів західніше авіабаз на території Російської Федерації. Ці відмінності мають велике значення для масштабів повітряної та ракетної загрози, яку Росія може становити для південно-східного флангу НАТО, а також для здатності Росії готувати та підтримувати майбутні вторгнення в Україну. З усіх українських земель, які НАТО має бажати, щоб Україна повернула собі, Крим має бути на першому місці», – вважають експерти Інституту вивчення війни.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 2 жовтня верифікувало 6 114 випадків загибелі (щонайменше 390 дітей) і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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