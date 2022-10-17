ISW: наміри Путіна не змінилися, а призупинення бойових дій призведе до нової агресії

Призупинення бойових дій зрештою призведе до того, що Росія підготується до нової агресії, Україна має звільнити всю свою територію, пише у щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«ISW продовжує оцінювати, що наміри Путіна щодо України навряд чи зміняться незалежно від того, чи відбудеться припинення вогню, чи якесь інше врегулювання. Кремль використає будь-яке призупинення бойових дій, щоб консолідувати свої здобутки та заморозити лінію фронту в найкращій конфігурації, яку може отримати Путін, щоб підготуватися до майбутнього тиску та агресії проти України. Ті, хто прагне міцного миру в Україні, повинні протистояти спокусі заморозити лінії бойових дій біля міжнародних кордонів України таким чином, щоб створити умови для відновлення конфлікту на умовах Росії», – йдеться у звіті.

Як наголошують експерти ISW, якщо Україна хоче вийти з цієї війни, здатною захистити себе від майбутнього нападу Росії та мати життєздатну економіку, яка не покладається на довгострокову міжнародну фінансову підтримку, вона повинна звільнити майже всю свою територію.

Щодо Криму, який нині є окупованим Росією, в ISW зауважують, що півострів є стратегічно важливим як для України, так і для НАТО.

«Володіння Росією півостровом дозволяє їй базувати протиповітряні та протикорабельні ракети на 325 кілометрів на захід, ніж вона могла б, використовуючи лише свою законну територію. Це дозволяє Росії розміщувати літаки в Севастополі, приблизно на 300 кілометрів західніше авіабаз на території Російської Федерації. Ці відмінності мають велике значення для масштабів повітряної та ракетної загрози, яку Росія може становити для південно-східного флангу НАТО, а також для здатності Росії готувати та підтримувати майбутні вторгнення в Україну. З усіх українських земель, які НАТО має бажати, щоб Україна повернула собі, Крим має бути на першому місці», – вважають експерти Інституту вивчення війни.