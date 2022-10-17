Голова ОВА повідомив про російський удар по критичній інфраструктурі на Сумщині

На Сумщині російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі, є постраждалі, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«Роменський район. Ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі», – написав він у телеграмі.

Також вночі російські війська завдали улару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині – там виникла сильна пожежа.

Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об'єктів.

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Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.