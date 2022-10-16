Шмигаль розповів, чи вдалося втримати енергетичну стійкість після атак Росії

Україна змогла втримати енергетичну стійкість після масованих ракетних ударів Росії, не вдалося паралізувати енергетичну галузь та залякати українців, повідомив у фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, лише за перші три дні поточного тижня російська армія завдала до 130 ударів ракетами і дронами-камікадзе по українських цивільних й енергетичних об’єктах, зокрема у Києві.

«Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в чотирьох тисячах населених пунктів», – наголосив Денис Шмигаль.

Він звернув увагу на те, що громадяни проявили свідомість і добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Зокрема, споживачі Києва та області 15 жовтня разом зменшили споживання електроенергії на 7%, а жителі Чернігівської області – майже на 20%.

«Це дозволяє збалансувати постачання енергії в пікові години та не застосовувати планові відключення. Розраховуємо, що найближчими днями зранку і ввечері українці також утримаються від надмірного споживання електроенергії», – додав очільник уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що наслідком атак по критичній інфраструктурі стало перше міжнародне визнання Росії державою-терористом. Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції назвала російський режим терористичним і закликала прискорити створення Спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України.

Крім того, за словами голови уряду, з резервного фонду держбюджету виділили 357 мільйонів гривень на ремонт інфраструктури для постраждалих від ракетних атак регіонів Київщини та Сумщини.

Також, за інформацією Дениса Шмигаля, уряд ухвалив постанову, якою дозволив застосування проєктів повторного використання в будівництві. «Це здешевить будівельні роботи і люди зможуть швидше отримати нове або відновлене житло», – наголосив він.

Російські війська завдали ракетного удару по Київській області вранці 15 жовтня. Ніхто не постраждав. Компанія «Укренерго» повідомила, що удар пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури.

15 жовтня заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що ракетний удар по Київській області спричинив «серйозні наслідки» для об’єкту енегетичної інфраструктури.

Після масованих обстрілів об’єктів енергетики з боку Росії на початку цього тижня українців закликали обмежити електроспоживання з 17:00 до 22:00.

Компанія «Укренерго» вимушено застосувала обмеження електроспоживання у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.