Влада просить жителів Київщини й Чернігівщини заощаджувати електрику після ранкового удару

Ракетний удар по Київській області спричинив «серйозні наслідки» для об’єкту енегетичної інфраструктури, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 15 жовтня.

Втім, за його словами, збитки можна мінімізувати.

«Все, що необхідно – сьогодні максимально раціонально підійти до споживання електроенергії. Це дозволить пройти ці труднощі усім нам менш помітно. Але, якщо цієї поради не дотриматися, матимемо ускладнення і доведеться знову діставати свічки та отримувати всі супутні з відсутністю електрики наслідки», – застеріг посадовець.

Читайте також: Удар по Київщині пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури – «Укренерго»

Він попросив жителів Києва та Київської області «максимально обмежити» використання електроенергії з 17 до 23 години.

Схожий заклик озвучив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Ми можемо допомогти нашим енергетикам усунути всі руйнування та аварійні ситуації. Закликаю кожного жителя області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години», – написав він у своєму Телеграмі.

Читайте також: Відключення – це надовго? Як Україна відновлюється після російських ударів

Крім того, обмежити споживання електроенергії у вечірні години просить жителів Чернігівської області очільник регіону В’ячеслав Чаус. За його словами, обстріл Київщини може спричинити аварійні відключення і в сусідній області.

«Є спосіб мінімізувати ризики відключення – якщо раціонально підійти до споживання електроенергії. Це особливо важливо сьогодні, коли тривають роботи з усунення наслідків російського обстрілу», – підкреслив голова Чернігівської ОВА.

Російські війська завдали ракетного удару по Київській області вранці 15 жовтня. Ніхто не постраждав. Компанія «Укренерго» повідомила, що удар пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури.