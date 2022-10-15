Удар по Київщині пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури – «Укренерго»

Ракетний удар по Київській області вранці 15 жовтня влучив у об’єкт енергетики, повідомила компанія «Укренерго».

«Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об’єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК «Укренерго» вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону», – повідомляє пресслужба.

Диспетчерський центр компанії повідомляє про можливі аварійні відключення. «Укренерго» просить слідкувати за повідомленнями обленерго і ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17 до 23 години.

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«Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи», – закликає оператор.

Російські війська завдали ракетного удару по Київській області вранці 15 жовтня. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Раніше 12 жовтня в «Укренерго» закликали споживачів обмежити використання електроприладів не лише у вечірні піки (17:00 - 23:00), а й у ранкові.(8:00 - 11:00).

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Після масованих обстрілів об’єктів енергетики українців закликали обмежити електроспоживання з 17:00 до 22:00. Це можна зробити, не вмикаючи енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі й кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні й посудомийні машини.

Компанія «Укренерго» вимушено застосувала обмеження електроспоживання у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.