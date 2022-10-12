У Дніпрі піднявся рівень води: КМДА пояснила, чому

Рівень води в річці Дніпро дещо підвищився через роботу гідроелектростанції, але «не перевищує аварійних значень», повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Підняття рівня води пов’язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України. Міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня», – йдеться в заяві.

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Із посиланням на компанію «Укргіденерго» міська адміністрація зазначає, що ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі, щоб забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України.

КМДА повторює прохання до киян обмежити електроспоживання у пікові години з 17 до 22 години.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, на 9 ранку середи рівень води в Канівському водосховищі становив 488 сантиметрів порівняно з 455 сантиметрами напередодні.