Для закладів соціальної сфери у Києві розпочався опалювальний сезон – Кличко

Опалювальний сезон для закладів соціальної сфери в Києві розпочався 7 жовтня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Сьогодні Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста», – написав Кличко у телеграмі.

Він уточнив, що об’єкти підключатимуть до тепла індивідуально – за заявками їхніх керівників.

«Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки що недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого – не витрачати дарма тепло», – зазначив мер.

За словами Кличка, щодо житлових будинків – влада орієнтуватиметься на погодні умови, щоб рішення про початок підключення тепла було «виваженим і раціональним».

Раніше у КМДА заявляли, що більшість житлових будинків у зоні обслуговування муніципальних компаній отримали акти готовності до роботи взимку.