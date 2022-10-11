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Окупантам принципово зберегти позиції на підступах до греблі Каховської ГЕС – Хлань

За даними депутата, всі резерви Росія спрямувала на окуповану Херсонщину, аби захистити позиції на підступі до греблі ГЕС

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань назвав своєчасним пошкодження Керченського мосту, яким забезпечували російських військових на окупованій частині Херсонщини. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Те, що нанесена шкода Керченському мосту, це свого роду дуже своєчасно, якщо ми кажемо про Херсонщину. Для них дуже принципово на зараз зберегти позиції в Бериславі, це на підступі до греблі Каховської ГЕС. Тому всі резерви якраз були спрямовані на окуповану Херсонщину, в тому числі і по постачанню палива й техніки. Тому для нас це (пошкодження Керченського мосту – ред.) дуже своєчасно, як то кажуть, для нас це дуже результативно», – пояснив Хлань.

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Вибух на Керченському мосту стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопосадовця, що українські спецслужби організували напад.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».

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