Окупантам принципово зберегти позиції на підступах до греблі Каховської ГЕС – Хлань

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань назвав своєчасним пошкодження Керченського мосту, яким забезпечували російських військових на окупованій частині Херсонщини. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Те, що нанесена шкода Керченському мосту, це свого роду дуже своєчасно, якщо ми кажемо про Херсонщину. Для них дуже принципово на зараз зберегти позиції в Бериславі, це на підступі до греблі Каховської ГЕС. Тому всі резерви якраз були спрямовані на окуповану Херсонщину, в тому числі і по постачанню палива й техніки. Тому для нас це (пошкодження Керченського мосту – ред.) дуже своєчасно, як то кажуть, для нас це дуже результативно», – пояснив Хлань.

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Вибух на Керченському мосту стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопосадовця, що українські спецслужби організували напад.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».