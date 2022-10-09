Подоляк про останні обвинувачення Путіна щодо України: це «надто цинічно навіть для Росії»

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що обвинувачення президента Росії Володимира Путіна України у тероризмі та у вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».

«Путін обвинувачує Україну в тероризмі? Це виглядає надто цинічно навіть для Росії. Не минуло й 24 години, відколи російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя,вбили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут тільки одна держава-терорист, і весь світ знає хто це», – написав він у твіттері.

Через понад добу президент Росії Володимир Путін відреагував на вибух на Керченському (Кримському) мосту, назвавши це «терактом» і звинувативши у його вчиненні спецслужби України.

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8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію з окупованим Кримським півостровом. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Україна не брала на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що вибух на Кримському мосту пов’язаний із боротьбою за владу всередині самої Росії. На його думку, Федеральна служба безпеки Росії та приватні військові компанії «намагаються з’їсти» керівництво російського Міністерства оборони та Генштабу.