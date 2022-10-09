«Близько торкнеться» Путіна – британська розвідка про пошкодження Кримського мосту

Британська розвідка у своєму щоденному звіті оцінила дані про вибух і пошкодження Керченського мосту, що з’єднує окупований Росією Крим і Краснодарський край Росії, заявивши, що інцидент, ймовірно, «близько торкнеться» президента Росії Володимира Путіна.

«Цей інцидент, ймовірно, близько торкнеться президента Путіна; він стався через кілька годин після його 70-річчя, Путін особисто опікувався мостом і відкрив його, а підрядником будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг. Останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Нацгвардією Росії Віктор Золотов публічно запевняв у безпеці мосту», – йдеться у повідомленні, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії у твітері.

У розвідці заявили, що вранці 8 жовтня через вибух дві з чотирьох полос проїжджої частини обвалилися в кількох місцях на протяжності приблизно 250 метрів.

«Майже напевно, транзит деяких транспортних засобів двома іншими полосами відновлено, але пропускна здатність буде серйозно знижена. Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідомий, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України», – йдеться у звіті.

У британській розвідці також нагадали, що залізничний переїзд був відкритий для вантажів лише в червні 2020 року, але лінія зіграла ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Україна не взяла на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад.